拒絕遺忘求真相 英加14城辦活動念香港「7.21」元朗襲擊事件三周年

香港/7-21元朗襲擊事件三周年

被視為2019年反對修訂逃犯條例運動轉折點的元朗「7.21」襲擊事件，今天踏入三周年，但真相仍被掩埋，當天衝入元朗港鐵站內施襲的二百多名「白衣人」，至今只有十人被捕，當中七人被判刑；而包括被打傷的前立法會議員林卓廷在內的「非白衣人」，則因被指參與暴動而合共有七人正排期聆訊。在香港無法集會的情況下，英國和加拿大合共至少有14個城市舉辦不同的悼念活動，呼籲民眾不要忘記。

廣告 繼續瀏覽後續

蘇格蘭鴨巴甸(Aberdeen)於當地時間20日設街站，由前香港葵青區議員郭子健創立的「蘇格蘭香港人」在其臉書表示，隨着炎熱氣溫略降，不少路人願意與擺站的義工溝通，了解「7.21事件」，有當地大學生反映，中國留學生以為反修例運動是分裂中國，而「7.21事件」正好說明，運動中更多的是人們對政府、警察處理手法的不滿；他相信，如果沒有該事件，運動不會變得更激進。

2022年7月21日，鴨巴甸的7.21紀念活動扣連中國近日發生的斷貸傷人事件(見紅圈)。(「蘇格蘭香港人」臉書圖片) © 「蘇格蘭香港人」臉書圖片

綜合臉書消息，在當地時間的今(21日)天，兩國共有七個城市舉辦集會、默站、紀錄片放映會、研討會等活動，以表示對「暴政」的抗議和要求尋求事件真相，分別是英國的倫敦、曼徹斯特、利物浦、僑福(Guildford)及格拉斯哥；以及加拿大的多倫多和溫哥華。部分團體在舉辦「7.21事件」三周年活動時，更扣連中國時事以吸引更多人的注意力，例如蘇格蘭的街站以「昨日香港 今日河南」作為主題，而曼徹斯特則以「反專制集會」為名。

有關紀念活動在上周末已經關始，而部分城市則在本周六舉行，例如英國的碧仙桃(Bristol)和愛丁堡，以及加拿大的溫哥華和萬錦市便把紀念氛圍延長至23日。當中，溫哥華更是兩個日子均有舉辦活動。

警方調查九個月未有進展稱尚在進行

「7.21事件」發生在2019年7月21日晚上，當港島區的遊行完結後，市民各自散去或回家，其後，在元朗港鐵站，有大批「白衣人」持藤條和棍棒無差別襲擊返回新界的車上乘客和直播事件的記者，導致包括時任立法會議員、記者、孕婦在內的至少45人受傷，1人危殆。

施襲期間，有市民拍攝到有兩名警察目睹「白衣人」襲擊市民時，掉頭離開；有市民到附近的警署報案時，警署更「落閘」禁止進入；而市民報警39分鐘後，才有警員到場，被市民戲稱為「無警時分」、「7.21唔見人」；當記者追訪時發現有一批手持武器的白衣人聚集時，到場搜捕的警員卻表示不見有人持有武器，並放任白衣人離去。

凡此種種，均令市民質疑事件有「鄉黑警」勾結，但警方否認；而負責審核針對警方投訴結果的監警會更在報告中形容，「721」為「白衣人與黑衣人的衝突」。

不過，根據監警會委託香港中文大學傳播與民意調查中心所作的民意調查，顯示隨着反修例示威發展，近七成受訪者對香港警方的評價轉差，當中八成是拜「721事件」所賜；不同政治立場的受訪者中，均有七成以上認為「721事件」導致他們對警方的印象變差，故事件被視為香港警民關係的分水嶺和反修例運動的轉折點。

事件發生至今三年，警方共拘捕66人，包括51名「白衣人」及15名「非白衣人」。當中10名「白衣人」被告遭控暴動、串謀有意圖而傷人罪，當中7人罪名成立，分別判入獄三年半至七年，有關被告不少有黑社會背景。至於「非白衣人」，有7人被控暴動罪，當中包括當晚被白衣人施襲受傷、獲警方致謝舉報的民主黨前立法會議員林卓廷。他們否認控罪，案件排期至明年3月27日開審，預計審訊需時25日。

上述數字與媒體報道形成巨大落差。在總編輯被捕後關閉的網媒《立場新聞》，曾在事件兩周年時報道，在翻看60段、總時長約14小時的事發片段及圖片後，發現至少343名白衣人中，有235人涉嫌施襲或持械；至少130名白衣人有襲擊行為，包括揮棍、毆打和擲物，有11人涉嫌指罵市民，包括事發翌日凌晨被警方扣捕或抄資料者。

警方的拘捕人數自去年9月底之後沒有新進展，但警方向傳媒表示，調查仍在進行中。