台灣新北市防空設施可庇護上千萬人

台灣/防空

台灣的防空庇護設施數量龐大，容量驚人：僅新北市就有超過1.5萬個避難處所，可容納全台一半人口。

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台灣今天7月25日舉行“萬安”45號防空演習。據中央社報道，新北市今天的演習設想板橋車站遭空襲進行消防及救災演練。

新北市長侯友宜在防空演練結束後接受媒體聯訪表示，新北市人口眾多，面積遼闊，希望藉由“萬安”演習全民防空演練，達到全民參與、全民國防的目標。

他透露，新北市建檔防空避難處所1萬598處，可容納1645萬多人，供需比例已達全市人口數的4.14倍。他說，今天演練是希望讓民眾事前有充分認知與準備、事中即時疏散避難、及事後救災救援。

據路透社台北消息，因不再排除中國襲擊的情況，台灣多地居民7月25日周一進行了一次應對“空襲”的演習，包括首都台北在內的幾個地區的居民接到了短信警告"導彈襲擊"，被要求立即去往安全地方躲避。

據中央社的報道，下午1點30分防空警報響起後，軍警即行管制，平時車水馬龍的新板特區，街頭人車凈空。

警察和消防在板橋車站進行遭空襲後消防滅火及救難作為，包括傷患包紮及機電設施搶修等，演練過程順利，車站內的旅客也依警消指揮避難。演習於2點結束。

路透社說，中國聲稱台灣是其省份之一，不排除使用武力來維護其主權，並加強了在該島國周圍的軍事演習力度。

美國和日本擔心，俄羅斯對烏克蘭的入侵可能會導致北京將侵略台灣的想法付諸行動。