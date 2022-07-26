台灣立法院長游錫堃率團抵法與僑界餐敘 期待拓展國會外交

台灣/法國

繼訪問捷克、立陶宛後，台灣立法院長游錫堃率團抵法拓展國會外交，周一晚間7月25日先與大巴黎區的僑界代表們餐敘。游院長在致辭時首先表示，這是他第三次來到法國，殷切盼望藉由此行拓展國會外交，持續深化台法之間的合作。

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繼捷克、立陶宛行程後，台灣立法院長游錫堃率領跨黨派黨團（國民黨5屆資深立委孔文吉，與三位新科立委：民眾黨張其祿、民進黨黃世傑以及國民黨萬美玲）一行人抵法，繼續推動國會外交。與此同時，面對北京從捷克、立陶宛一路以來的抗議，游錫堃院長幽默地指出，“怕我在國際上不出名吧！”

台灣設於巴黎的代表處花園舉行的僑界餐會上，談到此行最期待之事，游錫堃院長對記者表示：就是深化台法之間的邦誼，希望台灣跟法國有更多的合作，原因是法國在全球譬如說是聯合國五大常任理事國之一，然後在文化、藝術、科技、教育、軍事、國防、產業各方面的表現都非常傑出，台灣跟法國合作的話，可以獲得很多法國這些方面的成就，可以參考，可以發展我們的文化、觀光產業等。那台灣，大家也知道台灣的半導體也是被全球所稱讚，有人講說，台積電就是台灣的護國神山，這個部分，兩年前，美國就已經希望台積電到美國去設廠，在亞利桑那州，然後，去年日本也很積極希望台積電去那裡設廠。這次來到歐洲，在捷克和立陶宛時也都提到了半導體的部分，如果說，法國有這方面的需求的話，當然可以來合作。所以覺得台法之間還有很大的合作空間。這次來，能夠藉著這個機會，藉著國會外交，讓法國國會友台小組或一些議員們，他們更加了解，做一個媒合，就是說讓他們更多的交流，希望帶來更多的合作。

台灣立法院長游錫堃率團訪法新聞採訪節錄音頻 夏榕

在參會上，孔文吉，張其祿、萬美玲和黃世傑四位立法委員，也紛紛對大巴黎僑界代表們致意，感謝他們披荊斬棘，替台法間的合作道路奠定基石。

在巴黎同僑界餐敘前，游院長與四位立委造訪台灣在南法普羅旺斯的新設辦事處，並同普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d’Azur）官員談論文化、旅遊等產業合作的可能性。今明兩天將參訪法國國會，與法國友台小組及之前到訪台灣的議員們，再度聚首。

儘管全球新冠疫情仍未結束，台法雙邊的國會交流卻不受阻隔，尤其在駐法代表吳志中的努力積極推動下，近10個月來，法國國民議會加上參議院已經有三個代表團訪台，隨後，作為華語世界中真正由民選產生的台灣議員也陸續受邀回訪法國。