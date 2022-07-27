國安法和煽動罪過度限制國際公約 26%人權自由 聯合國人權會要求港府廢除

香港/政治

聯合國人權事務委員會發表香港人權狀況的報告初稿，認為《港區國安法》和刑事條例中的煽動罪限制港人行使國際人權公約中逾四分之一的人權自由，包括言論和結社等自由，要求中港政府採取行動廢除上述法例，期間須避免執行上述法例。委員會同時敦促港府日後就基本法 23 條有關的國家安全罪行立法時，過程須透明。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國人權事務委員會今(27 日)午發表長達 12 頁的初步報告，對國安法凌駕香港其他法例和執法部門過闊地演繹國安法，深表關注；委員會又關注國安法第4 條雖已訂明會依法保護港人根據《公民權利和政治權利國際公約》享有適用於香港自由，但執行時卻過多地限制港人享有《公約》的 14 項自由，佔有 53項人權自由的《公約》的 26%，受制的，除了言論、和平集會、結社、選舉及不受酷刑等權利之外，還包括《公約》第 2 條所保障的平等享有公約所訂定之自由的人權；如若人民的人權自由受到侵害，須獲有效之救濟。

委員會更指出，國安法有六大缺點，包括轉移嫌犯到《公約》未生效的中國的機關接受調查、檢控，甚至受審，可能令香港實質上違反《公約》規定；特首擁有過多權力以致可能削弱司法獨立；缺乏上訴機制等。委員會同時深切關注國安法實施後，包括工會及學生會在內的大量公民社會團體停運或撤離香港，促請香港避免做出打擊結社自由的行動。

港府現正就基本法第 23 條有關國家安全的罪行進行本地立法，人權委員會欣悉當局會進行公眾諮詢，要求港府採取實質行動去廢除國安法，期間應避免執行國安法；而在就 23 條立法時，須確保能廣納(inclusive)不同意見和透明，促進公民社會和公眾能自由開放及有意義地參與，並因應包括委只會在內的國際人權機制就國安法所表達的關注，令新制訂的 23 條立法能與《公約》完全相符。

至於未有使用逾半世紀、但近一年多來被警方頻繁使用的煽動罪，被當局視為國安罪行，並因此令相關案件由警方國安處進行調查，委員會尤表關注，特別是因此令當局可以用上具有過度調查權力的國安法執行細則。結果，煽動罪像國安法般過多地限制港人享有《公約》保障的逾四分之一的人權。

委員會以更強硬的態度要求港府廢除煽動罪，期間避免用該條款扛壓批判聲音和異見，並立即停止以國安法及其執行細則去處理煽動案件；委員會又要求港府檢討處理中的煽動案件，以確保不會有人因合理行使表達自由而被檢控或被針對。

深切關注警方濫用武力 促修例保集會自由

在警方執法及處理集會事宜方面，委員會表示，深切關注警方在 2019 年的反修例運動中過度及濫用武力，亦關注港府將所有示威標籤為暴力；促請港府實時成立完全獨立的投訴警察調查機制；呼籲撤銷被控非法集結人士及修訂《公安條例》。

委員又關注香港在言論及新聞自由方面的保障，要求當局停止以國安法對付記者、政客、學者、人權捍衛者及社會上適當行使表達自由的人士；撤銷相關檢控並作出適當賠償；保障媒體的編輯自主和記者免受襲擊及威嚇；並確保制訂反假新聞法前進行諮詢。

另外，委員會對港府未有確保不會對向該會提交意見的團體秋後算賬，表示遺憾。委員會本月上旬審議香港履行《公約》狀況時，數名成員多次要求港府明確保證不會對提交意見的團體秋後算賬，港府則只是重申，國安法不會影響「正常」的國際交往，但又未對何謂「正常」作出解釋。

其次，香港雖設有平等機會委員會、個人資料私隱專員公署和申訴專員，但委員會在報告初稿中指出，有關組織沒有足夠的獨立自主去執行各自獲得授權的任務。委員會重申，香港應成立一個統一的人權委員會以更好地保障人權。

報告訂明，港府須在未來三年內就落實委員會針對國安法、表達自由及結社自由的的建議提交進度報告；另外，港府要在 2028 年 7 月提交下一份落實《公約》的定期報告。