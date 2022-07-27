聯合國獨立專家委員會敦促港府廢除港版國安法

聯合國/香港/國安法

聯合國人權事務委員會主席，普蒂尼·帕紮爾奇茲（Photini Pazartzis）2022年7月27日在日內瓦舉行記者會，介紹18名獨立專家就香港、澳門、格魯吉亞、盧森堡等地«公民權利及政治權利國際公約»執行情況的審議結果。

聯合國監督執行公民權利及政治權利公約的獨立專家委員會27日對香港人權形勢惡化表達關注，呼籲香港當局廢除港版國安法，並在廢除之前就停止執行該法律。

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這個由18位專家組成的委員會自7月初開始對聯合國«公民權利及政治權利國際公約»在香港的執行情況展開每四年一次的定期審議。這是2020年6月30日北京頒布港版國安法以來，該委員會首次審議香港公民權利執行情況。

根據法新社27日發自日內瓦的報道，專家委員會對港版國安法解釋過於寬泛而執行過於任意的情況深表不安，敦促香港當局採取具體措施，廢除國安法，並在廢除之前，停止執行這項法律。委員會尤其指責這項法律的通過沒有經過公眾諮詢。

港版國安法在2019年香港爆發大規模民間抗爭運動背景下推出。此後兩年間，香港自由空間迅速縮小，人權形勢急劇惡化。民主派人士遭遇嚴厲打壓，最近25年香港民主運動的代表人物或者入獄，或者被迫流亡。

專家委員會指出，港版國安法條文不夠明確，很難界定何種行為或表現構成犯罪。委員會批評港版國安法重新將煽動顛覆入罪，並且據此對學者、記者或其它行使言論自由合法權利的個人治罪。而香港涉及國家安全的事務如今被納入中國司法管轄範圍，香港特首也被賦予了過多權力。專家委員會認為這會事實上破壞司法獨立以及公眾獲得公正公平審判的權利。

委員會因此呼籲香港當局廢除港版國安法，並希望任何新的國家安全法條文公布都應有包容和透明的立法程序，便於公民社會自由、公開和實質性的參與。

該專家委員會自7月初開始審議香港«公民權利及政治權利國際公約»執行情況以來，多方聽取意見，包括與香港特區政府代表團對話。

法新社27日發自日內瓦的報道指出，該獨立專家委員會由聯合國授權，但並不以聯合國的名義發言。

香港於1976年尚在英國統治之下時批准了聯合國«公民權利及政治權利國際公約»。1997年，香港主權移交北京後，中國當局向聯合國表示，該公約可以繼續在香港執行。

中國在1998年才簽署該國際公約，但始終沒有批准。