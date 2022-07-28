台灣第二戰區模擬快速殲滅灘頭敵軍

台灣軍演

台灣軍方“漢光演習”今天7月28日第4天，實兵操演移師台東知本海邊，模擬在灘頭快速殲滅敵人。

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據中央社報道，今天28日上午10時，台灣第二作戰區陸軍駐守台東的鎮東部隊作戰指揮中心接獲敵軍從知本海灘登陸的消息，指揮官立即下達反擊命令，附近的7輛M60A戰車，及12輛CM21裝甲車，立即集結進入戰鬥位置，以迅雷不及掩耳的速度將假想敵殲滅灘頭，阻斷敵軍登陸台東，完成任務，結束操演。

第二作戰區表示，國軍「漢光38號演習」實兵操演邁入第4天，因應近期中共在東部海域和空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，台灣陸軍第二作戰區於花蓮“北埔海灘”及台東”知本海灘“等地區執行反擊作戰演練。...在這次操演過程中，官兵不畏烈日，充分展現了高昂戰志及團結合作的精神，顯示了“誓死完成任務”與“捍衛家園的決心”。

這次演練依據當前敵情及敵可能的行動，秉持「處處皆戰場，時時做訓練」的指導，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練，借這次漢光演習，驗收各部隊在營外執行作戰計畫演練成效。

今日演練想定首先模擬實際作戰場景，由空中兵力及作戰區炮兵部隊對近岸來犯敵軍船團實施火力制壓，演練部隊於接獲反擊命令，即由機步部隊CM21裝甲人員運輸車及配合炮兵火力發起反擊。

另考量敵可能行動，作戰區於發起反擊同時編組兵力，演練敵軍對花蓮地區基地進行反突擊作戰。