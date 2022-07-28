港隨美加息至2.75厘 財政司長指香港經濟足抵衝擊 金管局料港元拆息會追上

香港/金融

因應美國加息0.75厘，香港金融管理局宣布，實時將基本利率同步上調至2.75厘。該局總裁余偉文表示，美國繼續加息似乎是政策取向，資金流走速度或會加快，但香港銀行體系結餘回落至一定水平，港元拆息會逐步追上，香港金融體系可承受衝擊。財政司長陳茂波亦強調，香港銀行經營相對穩健，美國加息對銀行體系造成衝擊的風險十分低。

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金管局自5月中以來，已經因為港彙走弱，觸及港元與美元掛鉤的聯繫彙率弱方保證水平，須要23次入市「沽美元、接港元」，累計承接1730億港元，令銀行體系結餘由5月的3380億港元，縮減51%至目前的1652.5億，創兩年來新低，國際對衝基金經理巴斯（Kyle Bass）更揚言，金管局最快8月底前耗盡聯繫彙率護盤儲備。有關言論在港引起不同反應。

余偉文今(28日)早會見傳媒時間接否認對衝基金的說法，他指出，美國未來加息步伐和幅度難料，但按照美國聯邦儲備局位圖顯示，美息年底將升到3.25至3.5厘左右，顯見美國繼續加息似乎是政策取向。他續稱，如果美息加幅大，港美息差可能進一步擴闊，令市場套息交易誘因增加，資金流走速度或會加快，但香港銀行上半年總存款微升逾1%，即使7月輕微回落，總存款仍保持平穩，未見大量資金外流。

他又說，當銀行體系結餘回落至一定水平，港元拆息會逐步追上，令港元穩定在7.75至7.85區間，這是聯彙制度下預期之內，公眾毋須擔心，有關情況在2015至2018年的上次美國加息周期出現，市場對這種運作已有充足理解和經驗。翻查公開資料，2015至2018年的加息周期，最低時，銀行體系結餘跌至大約700億港元。

陳茂波：香港全年GDP會下調幅度8月中公布

財政司長陳茂波早上亦就美國加息會見傳媒，指香港利率在聯彙制度下會趨升，但本地銀行體系流動性十分穩健，流動性充足率和資本充足率都高於國際要求。截至5月底，壞帳撥備率只有約0.98%的低水平，認為香港銀行經營相對穩健，美國加息對銀行體系造成衝擊的風險十分低。

他又說，金融狀況趨緊，資產價格波動會影響本地消費及投資信心，但香港經常帳錄得盈餘，財政儲備豐厚，有能力應對外來衝擊，亦能處理大量資金進出，並無出現混亂。

不過，陳茂波承認，美國連續兩個月加息0.75厘，令外圍環境持續惡化，加上歐洲多國央行面對高通脹時收緊貨幣政策，拖累香港出口表現，影響本地消費情緒及投資信心。然而，若疫情持續平穩，下半年的經濟表現會較上半年佳，只是全年計算，經濟增長無可避免地要略為向下調整，8月中會適時公布。

港府年初時預測今年全年經濟增長為2%至3.5%，其後於5月中把2022年GDP預期下調至1%至2%。

另外，上述兩名財金要員均呼籲港人小心加息對樓市的影響，當中，余偉文提醒市民，一定要對銀行拆息上升有所準備，而銀行亦會適時上調息率，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理風險。不過，陳茂波認為，美國加息雖會影響樓市，但現時市場沒有出現供過於求，新造按揭平均成數只有五成左右，每月供款占收入37%，供樓人士持貨能力高，相信不會重現03年沙士期間負資產數目超過10萬宗的情況。