游錫堃法國行一步一腳印 國會外交漸進式突破 台灣從烏戰中知道人助自助

台灣/法國

應法國參議院正式邀請回訪的台灣立法院長游錫堃及朝野立委孔文吉，萬美玲、張其祿、黃世傑一行人，今天順利結束4天的參訪行程，返回台灣。離開巴黎前，游院長在受訪表示，駐法代表吳志中告知他，這一次的法國行是有突破！

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游院長表示，無論是從代表處同仁那邊，還是從法國參議院精心安排的行程，他都親身感受到，儘管有來自中國方面的壓力，台法之間這種國會交流漸進深化中，他對記者說：有進步就好啦！同時，他感謝跨黨派委員一同前來，因為法國是民主多元的國家，法國參議員也認為能夠聽到台灣不同政黨的意見，難能可貴。

周三，接受法廣專訪前，游錫堃院長一行人參觀了參議院的盧森堡宮、舊圖書館與新圖書館，以及參議院的議場。

游院長隨後在其臉書發文說：“參議院圖書館的豐富館藏跟保存古跡的方式，令我印象深刻之外，盧森堡宮的絢麗繽紛堪比凡爾賽皇宮，訪團成員與我都對於法國代表人民的國會，能夠在這樣莊嚴的建築里發聲，感到相當欽佩！我們也非常榮幸能夠在舊圖書館與法國參議院副議長李察會晤，也親臨通過許多友台決議案的參議院議場！”

“參議院友台小組現有35位成員，今天午宴有16位出席，其中更有6位議員曾到訪過台灣。午宴交流相當熱烈，台法雙方議員也對文化、經貿、兩岸、烏俄戰爭等議題進行意見交換，讓彼此更了解想法。再次感謝法國參議院的用心款待，期待未來兩國國會間更加深化多元。” 踏實做事昵稱“水牛伯”的游錫堃院長相當感性地寫下法國行的結語。

受訪時，游錫堃院長回應提問稱，在同16位法國參議員餐敘交流時，他們非常關注多次提及台海局勢，特別又是在烏克蘭戰爭爆發後。有關情況，他說，烏俄戰爭從2月24號到現在5個月，那台灣受到的影響，就是說有人講說“今日烏克蘭，就明天台灣了“，台灣人看烏克蘭，就是自己要幫助自己，要夠強，人家才會來幫助你！可以這樣講，一方面大家都很支持烏克蘭，無論心理上或物資上，大家能夠捐的就捐，支持烏克蘭；另外就是說，從烏克蘭知道“自助人助”要加強防衛意識！第三點，大概整個印太地區難免都受到影響蠻多，包括日本美國都覺得說，印太有危險，就是這邊有戰爭的風險，大家都加強戒備，像安倍有講（2021年12月）台灣有事，就是日本有事，日本有事，就是美日同盟有事。那美國也對台海的這個中國霸凌台灣，這個他們更加重視，所以，他們的軍艦、航空母艦都曾經在南海、巴士海峽這裡巡演。

游院長對記者續指，我想，烏俄戰爭對台灣的影響蠻大的，現在大家應該會比較知道，包括台灣的戰略戰術都會有影響，譬如說，過去原來就有“豪豬計畫”，現在覺得“豪豬計畫”不重要，就是要做防衛，就是“刺蝟計畫”！

台灣立法院長游錫堃2022年2月27日訪談節錄音頻 夏榕

感謝台灣立法院長游錫堃接受法廣專訪。