佩洛西來不來台 關鍵句都是“唯有台灣人民能夠決定台灣的未來！”

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針對最近引起眾聲喧嘩的美國眾議院議長佩洛西訪台與否的事件，周四結束法國參訪行程的台灣立法院長游錫堃，在啟程返回台灣前，他回應記者提問時首先指出，佩洛西原本計畫4月訪台，因為確診取消行程延後至今。現在，美中之間許多問題懸而未決，美國軍方又評估此刻並非最佳時機，中共也即將召開二十大，種種因素變得很敏感。然，若有朋自遠方來，也應要盡地主之誼！

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游錫堃院長受訪時強調，自己希望台海和平，也不希望有戰爭。對這個問題，他其實比較不適合發表意見，免得讓人誤會“幸災樂禍”。

接着，游院長對記者表示：但是，我是覺得說，台灣是一個主權獨立的國家，這一點大家要有這個認同，所以既然是主權獨立的國家，任何一個國家、友邦，他要來，來，我們應該要盡地主之誼嘛！那這個沒有什麼不對呀！就是說，友邦他要來，那來，這個有關於政治判斷，應該是由對方自己判斷。因為我們是主權國家，對於在那邊說動不動要派飛機伴飛啦，甚至要設置禁航區怎麼樣的，我覺得這個都好像對台灣來講，就是說好像都不尊重我們是主權獨立的國家！你看，我記得前幾天（歐洲議會副議長）畢爾，她到台灣，她講一句話，她呼籲中國停止恫嚇；後面又講說，唯有台灣人民能夠決定台灣的未來！

游錫堃院長後用台語補充說：就是這句話呀，我覺得，對佩洛西，她要來不要來，應該也就是這句話呀！

台灣立法院長游錫堃採訪節錄音頻 夏榕

訪談終了之際，游院長感嘆道，台灣的國際空間是慢慢地放出來了，但是世界上民主國家的版圖卻漸漸地在縮小啊！你看，阿富汗，變成塔利班的了；緬甸，諾貝爾和平獎得主昂山素季（翁山蘇姬）下台了；還有香港……

另據美國國家廣播公司新聞網引述消息人士稱，佩洛西29日起率團訪問亞洲，預定訪問日本、韓國、馬來西亞、新加坡，但外界最關注的台灣行程目前列“暫定”。