英國歡迎聯合國專家促港府廢除國安法 中國堅決反對 更斥歐盟表態

英國/國安法/中國

除歐盟之外，英國駐日內瓦聯合國代表文利(Simon Manley)亦熱烈歡迎聯合國人權事務委員會建議廢除《港區國安法》；相反，制訂該法例的中國，其外交部和負責港澳事務的部門則先後發表聲明，對報告表示強烈不滿和反對，指委員會基於偏見而聽信不實信息，妄作評論。中國駐歐盟代表團更批評歐盟粗暴干涉香港事務和中國內政，表示堅決反對。

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中歐陣營繼續就聯合國人權事務委員會就香港人權狀況的審議報告進行咪高峰外交，英國駐日內瓦世界貿易組織和聯合國代表文利在社交平台推特發帖，熱烈歡迎包括敦促港府廢除國安法的委員會審議報告，他續稱，這份獨立報告確證了英國長久以來擔心香港的反對派被噤聲、異見者受刑罰、公民社會消失的憂慮。

中國方面則強烈反對委員會報告，外交部發言人趙立堅昨(28 日)在例行記者會上重申，「一國兩制」的成功有目共睹，指委員會的審議過程本應可讓國際社會更好了解這一成就，但遺憾個別委員「出於意識形態偏見，......聽信部分不實信息和歪曲報道」，以致在審議的結論性意見中對「一國兩制」和香港人權狀況妄作評論，認為有失公正、客觀。他重申，國安法實施以來，香港經濟社會發展重回正軌，民眾的權利和自由在「更安全的環境中得到更充分保障。」

其後，「兩辦」(中央政府駐港聯絡辦公室和國務院港澳事務辦公室)亦分別對委員會報告表示強烈不滿及堅決反對。港澳辦發言人說，報告中許多評論偏頗失實，指事實證明香港國安法懲治的，是「極少數人嚴重危害國家安全的違法行為」，保障的是社會繁榮穩定及絕大多數人的權利和自由。中聯辦發言人就敦促有關國際機構，摒棄傲慢與偏見，正視國安法維護社會安定和保障人權的事實，並作出公正判斷。

香港人權中心：國際社會應推動港府廢國安法

此外，對歐盟支持委員會要求香港廢除國安法，中國駐歐盟使團發言人昨晚在其官網發表聲明，表示堅決反對和強烈不滿，認為歐盟表態「粗暴干涉香港事務和中國內政」，敦促歐方摒棄雙重標準，停止插手中港事務。

不過，由身處海外港人組成的香港人權信息中心則形容，聯合國人權事務委員會就港府實施《公民權利及政治權利國際公約》提出的關注及建議，「客觀及明確地反映香港的人權狀況惡化」，而委員會罕有地提出廢除國安法及煽動罪，以及停止檢控及立即釋放相關被告人，反映委員會「相當憂慮」香港的人權及自由被鎮壓的情況，促請國際社會儘力推動港府採納委員會的觀察及建議。

中心又指出，港府參與聯合國人權公約的審議機制，但卻全盤否定委員會的審議結論，這反映港府拒絕履行《公約》的責任，以及不尊重聯合國的人權機制及職能，違反了國際人權法。中心對港府的反應表示強烈不滿及失望，更憂慮此等態度可能令關注香港人權狀況者擔心遭受中港政府的報復。

面對港府不斷重複叫委員會相信國安法有充足的人權保障和選舉制度是優化，中心發言人表示，委員會看到的，卻是港府將法律武器化，以警察和法律打壓民主和人權自由的 工具，「香港政府所謂的『說好香港故事』，在事實面前只會變成自說自話、自我催眠。」