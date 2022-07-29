MIRROR 演唱會發生罕見嚴重意外 懸空巨屏疑綱索斷裂墜下傷二人

香港/社會

香港人氣男團 MIRROR 演唱會昨晚發生罕見意外，一塊吊在舞台上方的大型電子屏幕，疑因連接的其中一條鋼索斷裂，在演唱會後期突然脫落墜下，砸中兩名舞蹈員，其中一人情況至今仍然嚴重，另有三名觀眾疑因受驚不適，甚至暈倒，同須送院處理。有歌迷直言，目睹意外令他們留下心理陰影，離開現場時「腳軟」和腦中空白一片。意外發生後，演唱會實時腰斬，餘下八場演唱會亦全部取消。

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港府高度關注事件，聲言要徹查，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今(29 日)早到現場的紅磡香港體育館視察，他中午時向傳媒表示，會成立包括康樂及文化事務署助理署長在內的工作小組調查，預料需時數星期，其間，康文署會了解租賃轄下場館的表演會否有懸空裝置及其安全程度。一同會見傳媒的勞工及福利局局長孫玉菡透露，昨晚已開始搜證，並發出停工通知書，暫停懸空工作。

發生意外的是 MIRROR 演唱會的第四場，綜合網上視頻和今早致電電台的觀眾描述，昨晚十時半過後，MIRROR 成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）與多名舞蹈員在跳唱表演時，吊在舞台上方的六塊巨型屏幕中的一塊疑因鋼纜「甩咗」，先是出現傾斜，一秒之內便突然直墜而下，據了解有 500 千克的屏幕先擊中舞蹈員李啟言（阿 Mo）頭部，而屏幕邊緣像「鍘刀」一樣壓在他身上，另一名舞蹈員張梓峯見狀欲上前幫助時，被向側倒下的屏幕壓住，其他舞蹈員面露驚恐之色，部分人上前欲擡起屏幕，但不成功，包括兩名 MIRROR 成員，但他們未上前已被工作人員拉走，而現場觀眾則嚇得尖叫。隨後見到有消防員和救護人員上台救人。

演唱會 4 日 3 意外 港府罕見叫停

當台上人員五分鐘內被救走及散去後，MIRROR 經理人黃慧君（花姐）上台向觀眾鞠躬道歉，宣有演唱會腰斬，呼籲觀眾有秩序地離場，又表示會處理門票問題及安全處理傷員。不過，部分觀眾並不賣帳，高叫「我不會原諒你」；「你仲講，日日都系咁(指發生意外)」。

歌迷的怨言是因為這已是演唱會第三次意外。第一次發生在演唱會前夕，一名舞蹈員綵排時因踏中台板受傷；翌日的首場演唱會，舞台弔橋多次出現不穩情況，以致成員表演時險象環生，大會在第二場時取消弔橋環節，改在台上行走；但同場有成員陳瑞輝(Frankie)在講 Talk 環節中不小心失腳，從一米高舞台跌下擦傷手部。事後有歌迷俱樂部發聲，要求大會不要搞危險動作，他們只想聽歌。

目睹意外的「電視節目導賞員」游大東事後表示，「睇 show」多年，從未見過舞台上的大型顯示屏會掉下來，簡直匪夷所思。而「鏡粉」簡小姐在電台節目中指出，一般演唱會的懸空屏幕只會上下升降，但 MIRROR 演唱會的屏幕則會轉動。她自言昨晚事後簡直不能言語，驚嚇至沒有感覺，離開現場時仍是腳軟。另有歌迷表示，見到有其他觀眾在紅館外抱頭哭泣。

主辦單位大國文化及 MakerVille 表示，對意外深感抱歉，非常關心兩名傷者情況，會提供所需協助及徹查事故原因。他們表示，李啟言情況嚴重，今日凌晨時仍在深切治療部，但已清醒，可與醫生對話；張梓峯的情況則是穩定。據了解，李啟言在加拿大的雙親已決定明早啟程回港，楊潤雄表示，相信醫務衛生局會平衡家人和檢疫需求，作出適當安排。

意外發生後，特首李家超凌晨發表聲明，稱對嚴重事故感到震驚，已聯絡文體局長楊潤雄，指示康文署聯同相關部門全面調查事件，以保障表演者、工作人員及公眾安全。

楊潤雄五分鐘後亦發表聲明，稱已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。而主辦單位則在凌晨二時半發表聯合聲明，宣布餘下八場演唱會及網上直播悉數取消，並再次向傷者及公眾致歉。