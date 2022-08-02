佩洛西一行或將訪台，台北增強警力進行維安部署

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就媒體報導美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)將於當地時間周二晚訪台。據介紹，台灣警方已規畫“鴻賓專案”和相關警力進行高規格維安，包括沿途和住宿點的安全維護，以確保外賓的人身安全。

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據中央社報導，佩洛西預計或將於當晚搭乘專機抵達台北松山機場，可能入住信義區的君悅飯店。據指出，台灣警方也規畫啟動“鴻賓專案”勤務，包括機場、沿途到飯店和美國在台協會（AIT）都會部署數百名警力戒備。

報導稱，同時，針對相關陳情抗議或藉機滋事等突發情形也預先做好防範作為。包括航警局、台北市警察局刑事警察大隊、“霹靂小組”、市警局松山分局和信義分局等單位都待命行動。當地警方指出，凡外賓來台訪問都慣稱為“鴻賓專案”，若是他國元首訪台時則為“敦鄰專案”。

據了解，由於佩洛西可能訪台行程引發各界高度關注，當地警方對於相關警力人數、部署和勤務細節等內容都相當保密，迄今仍未對外證實相關維安信息，但警政署和市警局仍持續滾動規畫中。

據指出，轄區分局雖尚未接到市警局的正式勤務通知，但已預先規畫相關勤務，針對外賓人身安全和下塌飯店地點維安為主，同時在飯店周邊也將設路檢點以防有人借端滋事，目前持續彙整相關信息以預作處理。

此外，台北市副市長黃珊珊周二表示，會做好維安並視狀況補警力，前往表達意見團體不能影響社會秩序，會依法行政。黃珊珊當天在出席活動後接受聯訪，媒體詢問，佩洛西今夜抵台，可能入住台北市內酒店，市政府目前規畫維安狀況，黃珊珊回答說，“台北市政府站在地方政府立場，會保障安全，做好維安工作”。

媒體追問，有團體將赴酒店抗議，台北市政府如何因應。黃珊珊表示，表達意見沒問題，但不能影響社會秩序，市政府將依法行政，且依實際需要補足警力，不會輕忽任何狀況。

黃珊珊告訴記者稱：“佩洛西是她很景仰政治前輩，來台表示某部分意義，中華民國是主權獨立國家，有權利和信心可和全世界往來，從國際局勢來看，必須要顧及國家立場，但不能輕忽相關狀況，就是不挑釁或過度緊張。”

值得一提的是，在佩洛西一行或將抵達台北前，桃園國際機場股份有限公司接獲恐嚇信表示將在機場放置爆裂物，立即向警方報案，航警局呼籲民眾勿轉傳相關訊息，除加強飛安檢查，也組成專案小組偵辦。報導指，桃園國際機場機場公司表示，案情已報請航警局偵辦，桃機公司後續會配合警方偵辦。