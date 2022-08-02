台北101點燈迎接佩洛西訪台 佩洛西專機公開目的地：松山機場

台灣/政治/美國

據中央社報導，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預料周二晚抵台訪問，台北101大樓在當地時間晚9時起點燈表達歡迎，點燈內容包含“感謝民主摯友”、“堅定支持台灣”、“共維世界秩序”、“美台友誼永固”等。此外，佩洛西一行乘坐的美國空軍的波音C-40C運輸機行政專機（呼號SPAR19）正靠近台灣島，其也已經公開此次航行的目的地為台北松山機場。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，佩洛西進行亞洲行，預料當地時間周二晚將訪問台灣，飛行路線備受關注，吸引數十萬人在網上追蹤專機動態，專機可能在當晚10時左右降落台北松山機場。

報導指，據台北101介紹稱，“接獲許多民眾與團體來電，表示看到媒體報導佩洛西有機會來台的消息，希望台北101代表台灣民眾表達民間心聲，在台灣地標台北101點燈打字，歡迎佩洛西抵台訪問；因此，台北101將在晚間9時至凌晨0時點燈打字，歡迎佩洛西，並感謝她堅定支持台灣。”

據了解，台北101點燈內容包含：“Speaker Pelosi（佩洛西議長）”、“Welcome to TW（歡迎到台灣）”、“感謝民主摯友”、“堅定支持台灣”、“共維世界秩序”、“美台友誼永固”等。

此外，佩洛西一行乘坐的美國空軍的波音C-40C運輸機行政專機（呼號SPAR19）正靠近台灣島，其也已經公開此次航行的目的地為台北松山機場。

佩洛西的專機在這次訪問途中均對行程保密。此前，一旦起飛，關注該專機行程的網民因此也無法在相關互聯網網站上查到飛機的目的地。

中央社的報導稱，台北市警方在佩洛西一行可能入住的台北君悅酒店外部署警力。新黨成員到場拉布條抗議，警方舉牌警告非法集會後離去。“獨派”、“統派”團體也將到場，表達訴求。