佩洛西與台積電董事長劉德音會談 柯建銘：涉及芯片問題

美國/台灣/半導體

昨天深夜抵台的美國眾議院議長佩洛西今天（3日）到訪立法院，據台媒自由時報報道，民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，佩洛西上午跟台積電董事長劉德音談芯片問題，大家都很清楚，芯片法案對半導體供應鏈上的影響與重要性。

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該報道稱，立法院民進黨團總召柯建銘今（3）日證實，佩洛西一早曾與台積電董事長劉德音談及芯片問題，也有眾議員在立法院訪問時談到「芯片法」對半導體工業上的影響。

有消息傳出，佩洛西今日上午在美國在台協會以視訊會晤劉德音，外界關注佩洛西拜訪立院是否再觸及芯片法內容。對此，柯建銘受訪表示，今天美國眾議長來訪是全球大事，大家都很關注，朝野立場一致表達肯定與感謝，包含與會的美國議員都有發表意見，席間談到美國國會對台灣相關法案上的努力，特別談到「芯片法」。

此前，美國通過的「芯片法」，將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，為投資芯片廠提供估計價值達240億美元的稅收減免。

據柯建銘指出，裴洛西今天早上有跟劉德音談芯片的問題，席間有眾議員表示就此法付出很多努力，以及該法案對整個半導體工業的影響和重要性。因為時間有限，立法院與會眾人都點到重要觀點，這次訪問是一個歷史性和關鍵性的里程碑。

值得注意的是，總統蔡英文今日中午在台北賓館設宴款待訪團，據涉外人士透露，包含企業和經貿界代表都受邀與會，台積電創辦人張忠謀也是座上賓之一。

與此同時，中央社援引台經院產經數據庫研究員暨總監劉佩真表示，劉德音罕見親上火線，談到軍事與武力對台積電未來發展可能的影響，充分反映近期地緣政治變化，確實影響到半導體業整體規畫與展望。

劉佩真說，未來半導體運作模式，已經不能再像過去純粹以自由貿易運行，必須加入比較多的地緣政治方面觀察與考慮。因為，一旦台積電營運停擺，對於全球電子終端及科技產業運作，甚至是全球經濟，都會造成非常大的衝擊。

對於佩洛西與劉德音會談，劉佩真指出，反映了台積電是台灣重要的資產，並凸顯台積電對於全球經濟的重要性。

台積電2022年第1季囊括全球晶圓代工高達53.6%的市佔率，遙遙領先其他競爭同業，且台積電10奈米以下製程佔全球供應比重約69%，7奈米以下製程供給佔比達78%。

台積電目前在美國亞利桑那州建置5奈米廠，劉佩真表示，美國無論在未來結合盟友共同抗中的議題，或是美國建立在地化供應鏈，台積電都將扮演關鍵角色。