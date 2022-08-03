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佩洛西與台積電董事長劉德音會談 柯建銘：涉及芯片問題

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The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is pictured at its headquarters, in Hsinchu, Taiwan, Jan. 19, 2021.
The logo of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) is pictured at its headquarters, in Hsinchu, Taiwan, Jan. 19, 2021. REUTERS - Ann Wang
作者： 夏榕
6 分鐘

昨天深夜抵台的美國眾議院議長佩洛西今天（3日）到訪立法院，據台媒自由時報報道，民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，佩洛西上午跟台積電董事長劉德音談芯片問題，大家都很清楚，芯片法案對半導體供應鏈上的影響與重要性。

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該報道稱，立法院民進黨團總召柯建銘今（3）日證實，佩洛西一早曾與台積電董事長劉德音談及芯片問題，也有眾議員在立法院訪問時談到「芯片法」對半導體工業上的影響。

有消息傳出，佩洛西今日上午在美國在台協會以視訊會晤劉德音，外界關注佩洛西拜訪立院是否再觸及芯片法內容。對此，柯建銘受訪表示，今天美國眾議長來訪是全球大事，大家都很關注，朝野立場一致表達肯定與感謝，包含與會的美國議員都有發表意見，席間談到美國國會對台灣相關法案上的努力，特別談到「芯片法」。

此前，美國通過的「芯片法」，將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，為投資芯片廠提供估計價值達240億美元的稅收減免。

據柯建銘指出，裴洛西今天早上有跟劉德音談芯片的問題，席間有眾議員表示就此法付出很多努力，以及該法案對整個半導體工業的影響和重要性。因為時間有限，立法院與會眾人都點到重要觀點，這次訪問是一個歷史性和關鍵性的里程碑。

值得注意的是，總統蔡英文今日中午在台北賓館設宴款待訪團，據涉外人士透露，包含企業和經貿界代表都受邀與會，台積電創辦人張忠謀也是座上賓之一。

與此同時，中央社援引台經院產經數據庫研究員暨總監劉佩真表示，劉德音罕見親上火線，談到軍事與武力對台積電未來發展可能的影響，充分反映近期地緣政治變化，確實影響到半導體業整體規畫與展望。

劉佩真說，未來半導體運作模式，已經不能再像過去純粹以自由貿易運行，必須加入比較多的地緣政治方面觀察與考慮。因為，一旦台積電營運停擺，對於全球電子終端及科技產業運作，甚至是全球經濟，都會造成非常大的衝擊。

對於佩洛西與劉德音會談，劉佩真指出，反映了台積電是台灣重要的資產，並凸顯台積電對於全球經濟的重要性。

台積電2022年第1季囊括全球晶圓代工高達53.6%的市佔率，遙遙領先其他競爭同業，且台積電10奈米以下製程佔全球供應比重約69%，7奈米以下製程供給佔比達78%。

台積電目前在美國亞利桑那州建置5奈米廠，劉佩真表示，美國無論在未來結合盟友共同抗中的議題，或是美國建立在地化供應鏈，台積電都將扮演關鍵角色。

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