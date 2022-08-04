拜登政府據報遊說美參院民主黨人叫停《台灣政策法案》

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據彭博社周四引述知情人士的話報導，拜登政府正在遊說民主黨參議員為一項將潛在改變美國對台政策的法案踩剎車，該法案包括將台灣指定為“重要非北約盟友”地位等內容。

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美國國會參議院跨黨派重量級議員6月16日提出了《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。該法案由參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和參議院預算委員會首席共和黨議員格雷厄姆（Lindsey Graham）聯手提出。值得關注的是，法案將尋求大幅調整美國的對台政策，為台灣提供45億美元的安全援助，並支持其參與國際組織。法案還將賦予台灣“重要非北約盟友”地位（major non-NATO ally）。

彭博社引述民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）的話稱：“白宮（對此）有重大關切”。作為參議院外交委員會一員的墨菲表示：“我有重大關切”。

據墨菲介紹，參議院外交關係委員會將有關該立法的工作推遲到9月，而且可能會對其內容加以修訂。據悉，參議院外交關係委員會原計畫於本周三對該法案進行投票。自小布什政府以來，美國一直將台灣作為一個“重要非北約盟友”。該法案將正式確定這一指定。

報導指，拜登政府已經在努力應對日益緊張的美中摩擦，而美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本周對台灣的訪問則加劇了這種摩擦。台灣是美國總統拜登（Joe Biden)和中國國家主席習近平上周通話的一個主要話題。

梅嫩德斯在周三發表在《紐約時報》上的一篇題為“這就是美國將如何與台灣站在一起”的專欄文章中表示，美國的戰略必須應對“威懾和制約北京的問題行為”。

梅嫩德斯在文中寫道：“隨着中國在國家安全的各個層面——軍事上、經濟上、外交上和價值觀上向我們發起挑戰，我們正在制定一個新的願景，確保我們的國家在未來幾十年內有能力保衛台灣。”

報導指，《2022年台灣政策法案》的聯合發起人、共和黨籍參議員格雷厄姆則斥責白宮試圖阻撓該法案。格雷厄姆稱：“這是對如何保持世界秩序的一種誤判。他們每次都走最弱的路線。”格雷厄姆補充說：“如果你把這個法案放在參議院（投票），它將以壓倒性的優勢通過。”白宮沒有立即回應彭博社的評論請求。

據這些要求匿名的知情人士說，拜登政府認為這項立法會產生反作用，它將干擾幾十年來美國政府堅持的“戰略模糊”政策。美國還堅持“一中政策”。墨菲評論說：“我不確定現在是否是拋棄40年政策的時刻。”不過，他補充說：“我們拉近與台灣的距離是合理的。”