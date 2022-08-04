楊智淵溫州被捕 台灣陸委會警告人民勿去大陸涉險

中國台灣楊智淵

台灣民族黨副主席楊智淵被以台獨罪逮捕2022年8月3日浙江

台灣民族黨副主席楊智淵8月3日在中國溫州被捕，遭控從事“台獨分裂”活動。台灣陸委會警告那些不了解專制政權對人身自由構成風險的台灣民眾勿去大陸“輕易涉險”。

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中國當局8月3日在浙江溫州抓捕了台灣民族黨副主席楊智源，指控他從事台獨分裂活動。這一天正是美國聯邦眾議長佩洛西在台灣訪問之際。所以此舉被懷疑是北京因佩洛西訪台對台灣人實施的報復措施。

中央社說，中國央視率先報導了楊智淵在中國被捕，並在晚間新聞聯播中播出他被押送審查的畫面，時長19秒。

台灣陸委會今天8月4日呼籲台灣人慾去大陸，應了解“專制政權對人身自由與安全保障不足的高度風險”，並呼籲那些對專制制度想象力不足的台灣人切勿去大陸“輕易涉險”。

據中央社說，大陸國台辦發言人馬曉光稱，以身試法的「台獨頑固份子」，逃脫不了「國家法律的嚴懲」。

台灣陸委會當晚表示，他們對楊智淵的被捕未獲大陸的通報，同時對“中共動輒以國家安全為由，拘禁在大陸的台灣民眾”，表示“絕對反對”和“嚴正抗議”。

台灣陸委會當晚表示，現已向陸方有關部門反映，並要求北京立即針對楊智淵遭被關押的地點、所涉嫌違反的法令，及限制人身自由的時間等事項，做出完整說明。

這個負責大陸事務的機構還要求陸方確實依據“海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議”向我方通報，並保障當事人的司法正當程序與應有的權益。