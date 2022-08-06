台灣導彈項目高層主管因心臟病發作猝死酒店

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2022年8月5日，在中國福建省平潭市，一架參加軍演的中國殲-11戰機在平潭附近的台灣海峽上空飛行。

台灣國家中山科研究院副院長歐陽力行因心臟病發作而死於酒店房間。這起猝死事件恰逢台灣政府面對北京的入侵威脅而努力提高導彈生產的時候。

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據法新社報道，台灣這位負責導彈生產計畫的高級官員今早（八月六日）被發現死在一家酒店房間里，他所在的國立中山科學研究院表示，他的死因是心臟病發作，這家研究院是一個軍事機構。而目前整治中國大陸在台灣周圍進行有史以來最大規模的軍事演習。

據中央社報道，57歲的歐陽力行是台灣國立中山科學研究院副院長，原訂今天參與屏東縣滿州原民收穫祭活動，今早在下榻的旅館裡發現他時，已經死亡。當地警方負責人向媒體指出，今天早上接到報警後到場時，歐陽力行已經明顯死亡，並未進行送醫急救，同步調閱監視器及勘查房間內部、門窗，並無打鬥及外力侵入的狀況，死者身體也沒有受傷。

法新社報道稱，據台灣中山科學研究院在自己的網站上發表的聲明："對死者進行的法醫檢查確定死因是心肌梗塞和心絞痛。聲明還指出，歐陽力行負責監督 "幾種類型導彈的生產"，並在今年早些時候上任。

法新社指出，面對北京的入侵威脅，台灣政府正試圖加快自己的導彈生產。北京認為台灣是國家領土的一部分，自周四以來，中國一直環繞台灣進行密集的軍事演習，來報復美國眾議院議長南希-佩洛西本周早些時候對台灣的訪問。中國國家媒體在周五時曾報道說，演習包括幾枚導彈經過台灣上空。