五角大樓官員：中方正試圖脅迫台灣及國際社會，我們不會上鉤

美國/中國/台灣

據路透社報導，美國國防部負責國防政策的次長科林·卡爾（Colin Kahl）8月8日在出席記者會時向媒體表示，五大樓沒有改變其評估，“即中國不打算在未來兩年內入侵台灣”，儘管解放軍上周在台灣周邊海空域發起了大規模的軍事演習。

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期間有記者提問，“在佩洛西議長出訪之前，米利將軍（Mark Milley）曾說他不相信中國會在未來幾年內試圖軍事奪取台灣，他說：具體來說是兩年。在佩洛西議長出訪和中國的反應之後，你是否仍然相信中國不會在未來幾年內軍事奪取台灣？”

科林·卡爾表示，中方對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)訪台的反應“本質上是北京製造的危機”。他談到：“佩洛西議長的訪問並不是美國眾議院議長第一次前往台灣，當然，美國的國會議員經常去台灣，世界各地的立法機構的議員都會去台灣。”

科林·卡爾稱：“我們的國會是我們政府的一個獨立機構，這次訪問沒有改變美國政府對台灣或中國的政策，我們繼續實行一個中國政策，我們繼續反對任何單方面改變現狀的行為，無論是來自中國還是來自台灣。”

科林·卡爾稱：“所以中國的反應是完全沒有必要的，顯然他們對議長的訪問不滿意，所以你看到了一系列的實彈演習，包括大約12次導彈演習，這些演習環繞着該島。你已經看到在海峽中的海軍和空軍活動的步伐加快了，包括那些跨越所謂的中線或中間線的活動。”

科林·卡爾稱：“很明顯，中華人民共和國(PRC)正在試圖脅迫台灣，很明顯，他們正在試圖脅迫國際社會，我要說的是：我們不會上鉤，這不會奏效。而我們要做的是繼續飛行，在國際法允許我們這樣做的地方開展行動，這包括在台灣海峽，我們將繼續支持我們在該地區的盟友和夥伴，我認為大家對美國的承諾很有信心。”

面對記者追問，“中國是否會在兩年內軍事佔領台灣，是否有一個新的評估，答案是什麼？”科林·卡爾回答說：“No”。此外，他還介紹，美國軍方將在未來幾周內進行穿越台灣海峽的行動。

科林·卡爾稱：“我們將繼續在該地區的其他地方開展航行自由行動，我們將繼續支持我們的盟友和合作夥伴，因此，即使中國試圖對現狀進行某種程度的削弱，我們的政策是維持自由開放的印度-太平洋現狀，坦率地說，這是我認為該地區大多數國家所希望的。”