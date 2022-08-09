爭取更多國際支持 捍衛台海現狀並維護台海中線的權威性

台海局勢

吳釗燮在國際記者會指出，中國無視國際社會的譴責和關切，進一步宣布將在中國外海長期軍演，外交部再次予以最嚴厲的譴責。

針對中國軍演一再跨越台海中線的作為，台灣外長吳釗燮今天（9日）召開國際記者會時表示，對於台海中線的看法就是：台海中線就是現狀的象徵，這個現狀的象徵受到侵害，已經影響區域的和平與台灣的安全。他並強調，將爭取更多國家支持，共同捍衛台海現狀並維護台海中線的權威性。

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據中央社報道，吳釗燮說，這幾天中國在台灣周邊海域進行聯合軍事行動，已經嚴重威脅區域和平與安全；中國選擇在台灣周邊區域進行軍演，不僅在演習區域的畫定上，嚴重侵犯台灣在國際法上所享有的權利，也阻礙印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。

吳釗燮指出，對於中國極其不負責任行為，政府要表達嚴厲譴責。

對於中共解放軍聲稱，未來將常態性在台海中線以東進行軍演，吳釗燮則反擊稱：「台海中線就是台海現狀的象徵」；台海中線是兩岸維持現狀數十年的象徵與事實，而這個現狀在過去幾天因為中國的軍演而遭到侵害，影響區域和平穩定，尤其是台灣的安全。

吳釗燮說明，外交部的作為就是爭取更多國際人士、更多國家了解到這個情況，和台灣一起捍衛現狀、捍衛台海中線的權威性；除了外交部門，國防部也努力排除中國在中線區域對台灣的干擾，以及對台海中線的侵害作為。

另外，吳釗變也在國際記者會上示警，此次危機凸顯民主和威權主義之間的競爭，中國對西太平洋的野心不會止於台灣，他呼籲所有愛好民主自由的國家團結起來，台灣也努力號召愛好民主自由國家共同遏止威權主義的擴張。

同時，現場媒體關切台灣與現有14個邦交國關係是否穩固？吳釗燮對此表示，目前台灣與14個邦交國關係都相當穩固，除了正在台灣訪問的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves），以適時來訪的行動展現對台灣的支持外，外交部也正安排幾個邦交國高層首長、外交部長來台訪問，藉此展現對台灣的支持。

吳釗燮續指，拓展與非邦交國的關係也是外交部重要工作之一，不僅北美洲、大洋洲或歐洲，尤其是台灣與歐洲的友誼正不斷擴大，支持台灣的友人更持續增加。國際社會在過去這段時間對台灣的支持愈來愈多，因此台灣與邦交國的關係目前沒有問題。