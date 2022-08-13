中國制裁立陶宛官員愛格涅訪台 台灣嚴厲譴責霸凌行徑

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立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日到11日訪問台灣五天後，中國在12日宣布對愛格涅採取制裁措施，暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域交流合作。

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台灣外交部今天表示，中國這樣做，毫無理由根據，是罔顧主權國家彼此正當交流訪問的不理性的報復，令人匪夷所思，更暴露中國無視國際民主秩序規則的霸凌行徑，外交部給予嚴厲譴責。同時重申台灣對立陶宛政府及人民堅定不移的友誼及鼎力支持。

台灣外交部指出，愛格涅率領電動巴士企業代表訪問台灣，強化海運、空運、5G應用、運輸智能及電動車等領域合作，並商議開闢定期航線，嘉惠兩國人民，中國政府官網竟誣指愛格涅訪台是「惡劣挑釁的行徑」，損害中國主權和領土完整，根本是一派胡言。

台灣外交部也說明，立陶宛交通部長史固笛（Marius Skuodis）已經發文，指出中國政府的制裁是非法行動，並強調，將持續跟台灣發展關係。

台灣外交部指出，台灣與立陶宛友好，是理念契合且關係日趨緊密的合作夥伴。台灣誓言，持續全力協助立陶宛抗衡中國政府的無理蠻橫打壓，並將在各關鍵領域不斷強化台立雙邊的民主韌性，共同對抗威權勢力的無端挑釁，守護民主自由的共享價值。

台灣外交部也呼籲國際民主夥伴不要姑息沉默，應譴責撻伐中國政府的暴行，堅毅對抗威權主義的野心擴張，維護以規則為基礎的國際秩序。

愛格涅結束台灣的訪問在11日離開後，中國外交部官網12日晚間立即發布了制裁措施。中國外交部發言人說，愛格涅竄訪台灣，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。

前一天，當中國外交部首度提到「將堅決回擊」之後，愛格涅曾在台灣外交部舉行的記者會上表示，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新市場是「自然不過、正常不過」的事；她訪問台灣的目的，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。