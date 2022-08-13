台經貿談判代表：台美近日將宣布啟動21世紀貿易倡議談判

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台灣行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中8月13日表示，台美雙方準備進度順利，近日有望宣布啟動“台美21世紀貿易倡議”談判，並稱“時間不會太久”；之後雙方將討論首次談判會議的時間。

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據悉，“21世紀貿易倡議”是雙方在今年6月1日宣布啟動的新貿易倡議，首次會談於6月27日在美國首都華盛頓舉行。議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。早前，美國總統拜登（Joe Biden)在5月訪日期間宣布正式啟動“印太經濟架構”（IPEF），並未納入台灣。

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）8月12日向媒體表示，“我們將繼續按照我們的一個中國政策，深化我們與台灣的關係，包括通過繼續推進我們的經濟和貿易關係”。他透露稱：“例如，我們（美台雙方）正在制定一個雄心勃勃的貿易談判路線圖，我們打算在未來幾天內宣布。”

據中央社周六報導，鄧振中介紹稱，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議、國際雙邊關係上或是在世界貿易組織（WTO）、亞太經合組織（APEC）已經經過比較多討論的題目，如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。

鄧振中說，台灣期待談判啟動後，能在明年底、美國主辦亞太經合組織峰會前完成談判。今年2月，時任白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）宣布，“我們感到自豪的是，美國將在2023年成為亞太經合組織的東道國，這強調了我們對推進公平和開放的貿易和投資、增強美國競爭力以及確保自由和開放的印度-太平洋的承諾。”

白宮方面表示：“拜登總統和哈里斯副總統提出主辦明年的亞太經合組織峰會，因為我們專註於擴大和深化該地區的經濟聯繫——我們感謝我們的亞太經合組織經濟體夥伴支持美國的主辦提議。”