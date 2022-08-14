台總統府：馬基率團訪台再次展現美國國會對台灣的堅定支持

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自台北方面消息，由美國聯邦參議員埃德·馬基（Ed Markey）率領的國會兩黨參眾議員訪問團8月14日抵達台北松山機場。據悉，馬基一行人15日將與台灣總統蔡英文進行會晤。台總統府發言人張惇涵周日表示，馬基此刻率團訪台再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定決心。

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美國在台協會當天通過聲明介紹稱，“美國聯邦參議員艾德‧馬基 (Ed Markey；民主黨籍馬薩諸塞州)，眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）將於8月14至15日訪問台灣。此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。”

據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅周日稍早在首爾龍山總統府會見了來訪的馬基一行人。尹錫悅表示，他代表國民對馬基在數十年議員生涯中為加強韓美同盟關係和韓日經濟合作所付出的努力表示感謝。據了解，馬基在參議院負責亞太地區議員外交，也是參議院韓國研究小組的成員。

據美聯社報導，馬基在會見尹錫悅後搭機抵達桃園機場。而訪問團的其他4名眾議員則乘坐美國政府的C-40行政專機在當晚約7時左右抵達台北松山機場。據台外交部介紹，馬基一行15日將會見蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

據中央社報導，張惇涵14日晚間向媒體表示，“時值中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定的決心。”

張惇涵表示，“期盼透過這次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注的議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。”