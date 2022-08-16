香港泛民“35+初選”案 律政司指示不設陪審員

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“初選47人案”被告之一的黃之鋒資料圖片

據法新社和《明報》等媒體報導，香港47名民主派人士因參與2020年“35+初選”被控《港區國安法》下的“串謀顛覆國家政權罪”。報導指，香港律政司司長林定國日前向部分被告發信，表示根據國安法46條賦予的權力，案件無須在設有陪審團的情況下進行。

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報導指，林定國近日向香港高等法院原訟庭發出證書，指示該案件無須在設有陪審團的情況下，由3名法官審理，理由是案件具有“涉及外國因素”、設立陪審團可能會妨礙司法公義妥為執行的風險，並要保障陪審員及家人的人身安全等。

法新社看到的文件顯示，審判的準備性聽證會將於9月和11月在一個由三名法官組成的公開法庭上進行。法新社已要求香港律政司發表評論。這次審判是香港第二起沒有陪審團的國安法案件。去年7月， 香港首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件宣判。24歲被告唐英傑因“煽動他人分裂國家罪”及“恐怖活動罪”兩項罪名被判九年監禁。

大律師公會主席杜淦堃向《明報》表示，由於涉司法程序及潛在司法覆核，故不便揣測，但說國安法下不設陪審團是新事物，理解律政司決定會引起法律界或公眾疑慮，認為既然律政司第二次作相關決定，可多解釋釋除公眾疑慮，令公眾明白背後因素的詳情。