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加拿大議員團10月訪台 加政府表示尊重

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Mapa publicado pela agência de notícias chinesa Xinhua, com detalhes sobre as áreas que serão utilizadas para os exercícios militares ao redor de Taiwan.
Mapa publicado pela agência de notícias chinesa Xinhua, com detalhes sobre as áreas que serão utilizadas para os exercícios militares ao redor de Taiwan. © Xinhua News Agency
作者： 肖曼
3 分鐘

加拿大台灣國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）表示，加拿大參眾議員計畫10月率團訪台，以尋找在亞太地區的經濟機會。特魯多政府對此表示，尊重議員的訪台決定。

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中央社轉引路透社報導，自由黨議員史葛洛也是加拿大眾議院國際貿易委員會主席，但加拿大國會未提供友好協會行政或財務支持。

史葛洛告訴路透社，加台國會議員友好協會規畫訪台已有一段時間，訪台目的不是要擾亂或幫台灣、給中國製造麻煩，“而是關乎貿易、友誼，以及加拿大在整個亞太地區的機會”。她說：“我們持續努力確保凡存在貿易機會的地方，都能向加拿大企業敞開大門，訪台是我們為此努力的一環。”

特魯多政府對此表示，尊重議員訪台決定。加拿大外交部發布聲明說：“國會的協會與友好團體定期出訪，我們尊重其獨立性。”

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）本月稍早曾表示，在佩洛西造訪台灣後，加拿大極度憂心緊張局勢加劇，呼籲中國緩和局勢。

美國聯邦眾議院議長佩洛西月初訪問台灣後，中國與西方的關係惡化，中國限制對台貿易，還在台灣周邊發起大規模軍演，並對佩洛西祭出制裁。

立陶宛交通暨通訊部次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日率團訪問台灣後，也遭中國宣布制裁。

美國國會參議員馬基（Ed Markey）等人8月14日訪台，中國則宣稱此舉侵犯中國主權和領土完整。

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