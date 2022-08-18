美預期北京持續對台脅迫性施壓，宣布正式啟動台美貿易談判

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美國貿易代表處17日宣布將在今秋與台灣正式啟動《台美21世紀貿易倡議》首輪談判的當日，國務院東亞和太平洋事務助理國務卿丹尼爾·克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）在一次線上記者會上表示，預計北京會在未來數周及數月中，繼續在軍事，經濟和政治領域對台灣施加“脅迫性”壓力。

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美國眾議院議長佩洛西旋風式訪問台灣之後，北京方面一再提升對台壓力，大規模軍事演習之外，也宣布對台灣一系列農產品進口實施禁令，並將七名台灣官員列入所謂台獨頑固分子清單，宣布相關懲戒措施。

丹尼爾·克里滕布林克17日在視訊記者會上表示，美國的對台政策並未改變，改變了的是北京不斷升級的脅迫性行為。他針對解放軍因應美眾議長訪台而在台灣海峽展開規模空前的海空軍事演習指出，這些行動是強化脅迫性宣傳的一部分，旨在威嚇及脅迫台灣，破壞台灣承受壓力的能力。他認為，北京當局的言與行都有很強的破壞穩定的效應，可能會引發誤判，從而威脅台海的和平與穩定。他預期，這些脅迫行施壓行動還將持續數周，甚至數月。他也再次表示，美國會以平靜但堅決的措施，保證台灣海峽暢通無阻。

與此同時，拜登政府顯然決心繼續深化與台灣的經貿關係。貿易代表署周三宣布將於今秋正式啟動《台美21世紀貿易倡議》首輪談判。在此之前， 台美雙方已在今年6月就此議題舉行首輪磋商。根據貿易署17日發表的新聞公告，在促進貿易交流與投資之外，相關會談也將涉及如何應對違背市場規則的行為。這一點有可能被理解為是暗指中國。

同一天，歐盟成員立陶宛17日也宣布將於今年9月，在台北開設貿易代表處，並已任命目前擔任政府總理顧問的Paulius Lukauskas擔任代表。但該貿易代表處使用的名稱為台北，而不是台灣。在此之前，立陶宛因接受台灣駐立陶宛首都的代表處以”台灣“命名，而招致北京怒火以及一系列制裁措施。