羈押逾1.5年 戴耀廷等六成「47人案」被告認顛覆國家

香港/民主派35+初選案

香港民主派「35+初選案」中47人涉嫌串謀顛覆國家政權，被當局羈押超過一年半及近兩個月的六次提訊後，共有29人表示打算承認控罪，當中包括被指是組織者的法律學者戴耀廷、前立法會議員區諾軒和「民主動力」趙家賢；他們已獲排期於9月和11月進行案件管理聆訊。案中另一名「組織者」吳政亨與其他17名被指是參與者的被告否認控罪，聆訊有待排期。

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根據控方在庭上念出的一百多頁案情，戴耀廷被指於2020年4月揚言要透過初選實現「真攬炒十步」，首先是透過初選以集中票源，爭取民主派取得當時立法會70席中的過半數，即35席以上(「35+」)，其後即使政府DQ(褫奪資格) 議員，議員亦可透過無差別否決《財政預算案》等，癱瘓港府運作，在抗爭升級的情況下，港府可能會解散議會，但亦可能導致行政長官辭職，令社會陷入重大危機，帶來「鎮壓」，屆時再遊說外國政府對香港及中國實施政治及經濟制裁。過程中，被告會透過工會、街頭、國際、議會等「四大戰線」，企圖實踐顛覆計畫。

案情又指，戴耀廷是計畫的發起人，區諾軒為主要協調員，趙家賢負責統籌資源，鍾錦麟則予以協助，吳政亨則發起「三投三不投」聯署，確保參選人遵行承諾，其餘被告則是參與者。《港區國安法》生效後，多名被告繼續組織及參與選舉論壇，並於2020年7月舉行初選。所有被告於去年1月初被捕。

控方在一連三日的提訊日讀完案情後，區諾軒、趙家賢先後表示，希望對全體被告及初選中所有人致歉，因為他無法確保初選合法。譚得志則高呼「同意劇情」，惹全場大笑後改稱「同意案情」。劉頴匡則表明「呢份案情一字一句所言甚是，系歷史印記」。

上述案情和被告認罪意願得以公開，得力於因支聯會被指勾結外國勢力罪的鄒幸彤成功爭取解除報道限制後，「35+初選案」中四名被告吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍及劉頴匡據相同條款申請解除《裁判官條例》第87A的報道限制，並獲批准。

因應法庭昨(18日)早的解禁決定，傳媒可披露案件自去年7月至今的交付高等法院程序內容。當中，在不同提訊日中表示打算認罪的有29人，案發時分別為大學副教授、時任或前立法會議員、區議員、政治人物、工會領袖或商人，他們是被指為組織者的戴耀廷、趙家賢、區諾軒；前「香港眾志」秘書長黃之鋒；前立法會議員胡志偉、尹兆堅、楊岳橋、譚文豪、郭家麒、毛孟靜、範國威及朱凱廸；以及前區議員袁嘉蔚、岑敖暉、徐子見、張可森、馮達浚；另外還有前民陣召集人岑子傑、職工盟主席吳敏兒、譚凱邦、譚得志、梁晃維、劉澤鋒、李嘉達、黃子悅、劉頴匡、呂智恆、鍾錦麟及王百羽。

另外18名否認控罪的被告，分別是前立法會議員林卓廷、梁國雄、黃碧雲及陳志全；前區議員楊雪盈、何啟明、李予信、柯耀林、鄭達鴻、施德來、彭卓棋及伍健偉；社運人士何桂藍、鄒家成、余慧明；政治素人劉偉聰、吳政亨、林景楠。

吳政亨的臉書昨午發帖，透露他在決定答辯時，答案沉重，但他反覆思考自己有否犯罪時，「絕對不認為」自己有犯罪，故決定不認罪。

根據國安法，干犯顛覆國家政權罪者，首要分子或罪行重大者處終身監禁或10年以上監禁；積極參加者處3年以上、10年以下監禁；其他參加者處3年以下監禁。

「35+初選」經中聯辦和政制及內地事務局長曾國衛指為可能違反國安法後，初選在2020年7月11至12日舉行，逾60萬人在251個投票站投票，31人包括27名被告勝出初選。但港府其後以疫情為由推遲原應在當年9月舉行的立法會選舉，之後北京更改香港選舉制度，又大舉拘捕民主派人士，而經北京「完善」的選舉，立法會民意成分大減，而90席中，只有一席是由自稱中立的狄志遠獲得，其餘皆為建制派人士。