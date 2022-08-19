至少24名港澳居民被網騙至泰緬柬禁錮 須層壓式誘騙他人或付贖金方可重獲自由

香港/典型網絡詐騙犯罪

香港保安局副局長卓孝業2022年8月18日向就一些港人被騙至東南亞國家，在遭受禁錮的情況下進行非法活動的求助個案，向媒體說明港府跟進運作。

中國雖已「勸返」23萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，但除了台灣人受騙外，香港和澳門亦有人被「賣豬仔」，當中，香港今年以來至少有23人被騙至泰國、柬埔寨、緬甸、老撾等東南亞國家，在遭受禁錮的情況下進行非法活動，須付出數十萬元贖金或誘騙一定人數人士至當地繼續行騙，方可重獲自由。港府在傳媒報道後成立項目小組應對，至今仍有11人身處當地並失去自由，餘下12人已經回港。

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港府未有透露有關人士的求助詳情，但從微信上片段所見和媒體報道，被禁錮人士以年輕人為主，曾遭受電棒電擊、拳打腳踢、以錘敲手、鞭打等不人道對待，部分人明顯有口鼻流血，有些人則在捱打後錄下要求家人籌錢求救的片段。片段所見，打人和受禁錮者皆操普通話口音，地點不詳，個別片段還見到有約十人被困在一個放於簡陋平房外的大鐵籠內，而平房則在泥地上。另有傳媒引述稱，有人在嘗試逃離時遭槍擊，須由其他人擡回來。

失蹤港人可能位於泰緬邊境克倫邦地區的「三不管」地帶，由當地武裝組織控制，包括KK園區。有GASO國際救援組織成員表示，KK園區是全東南亞人口轉賣的最終站，「豬仔」上千人，規模不是最大，但是最殘暴，若被賣到該處，代表已沒有轉賣價值，尤其最近傳出聯合國六國準備秘密圍剿，若他們親人沒支付贖金，便會被送去活摘器官，屍體丟下海，而器官則透過龐大的器官販賣管道賣往國外。

綜合香港保安局副局長卓孝業今(19日)昨兩日的言論，當局自今年1月以來，共收到23名港人懷疑被誘騙至東南亞國家的求助個案，10人已返港，2人確認安全，餘下11人，絕大部分在緬甸，他們一直有與家人聯絡，報稱暫時安全，但人身自由受限。不過，當局未能完全掌握他們的確實位置，營救有一定難度，但會儘力透過當地中國領使館和警方跟進。

他根據已返港人士透露的情況指出，受騙人抵達當地後，遭當地集團操控，會被要求以電話或網絡進行詐騙，須達到指定金額，否則會要求家人補貼。另外，有求助港人獲家人彙錢到當地後，成功返港。他沒有提及詐騙集團要求的數額，但新民黨主席葉劉淑儀在一個記者會上表示，接獲新界大埔區居民求助，指家人被誘騙到緬甸KK園區後被困，遭勒索2萬美金贖款。

警方透露，執法部門1月開始收到相關個案，當時有5人求助，但最早離港者是在去年9月；直至6月，數字上升才引起注意，警方已於7月發放短片，呼籲市民小心求職騙案。片中的碩士畢業生據稱被招攬到柬埔寨任賭場「荷官」，每月收入達二十萬港元，他因而「上當」。另外，《東方日報》引述一名身陷緬甸的港男指出，他被迫「跑數」500萬元人民幣或交付30萬港元贖金才可脫身，他因求救無門，一度想結束生命。

保安局聯同警方及入境處成立聯合專責小組跟進事件，有組織罪案及三合會調查科會接手調查。警方昨日傍晚更聯同入境處人員到機場向旅客派發宣傳單張，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外游安全。

澳門方面比香港早開始採取規勸行動。澳門司警昨午公布，當地接獲5宗東南亞求職騙案，有兩人為賭場職員。司警表示，騙徒透過社交媒體或朋友介紹，以高薪吸引事主到柬埔寨及老撾賭場任職公關，月薪達5000美元。其中一名男子上月出發到老撾，家屬本月4日報案，事主三日後安全離開當地。另外四人則未有上當，又或因朋友報案而被司警說服未有出發。

在北京，中國外交部回應有香港及台灣居民在境外被詐騙及禁錮時表示，駐外使領館正積極查找並解救相關人員。發言人汪文斌表示，中國政府會全力維護包括港台同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。