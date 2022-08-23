台海局勢緊張升級 博雷利：歐盟正試圖充當調停人

歐盟/中國/台灣

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月22日在西班牙北部城市桑坦德出席題為“歐洲正前往何處”的論壇活動時談到，在本月台海局勢緊張升級之際，“歐盟正試圖充當一個調停人”的角色。

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博雷利當天在與法國記者考夫曼（Sylvie Kauffmann）的對話中，就“地緣政治歐洲的誕生”及其在國際秩序中的作用為主題進行了討論。

據《南華早報》報導，博雷利在問答中說道：“在這種情況下，歐盟正試圖充當一個調停人。”他表示對本月早些時候美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台期間爆發的台海緊張局勢升級的“嚴重關切”。

當被問及他是否有計畫訪問台灣時，博雷利給予否定的答覆，並稱“我認為歐盟委員會主席（馮德萊恩，Ursula von der Leyen）也不會前往台灣。”

博雷利說：“這使得與中國的關係特別微妙，這就是為什麼我們需要避免給（中方）一個讓緊張局勢加劇的借口。”他補充說：“當然，佩洛西女士有權去她想去的地方旅行，但一方面是你有權（去），另一方面是合適的時機。”

博雷利說，他已經看到美國當局因佩洛西訪台而變得多麼“不舒服”。報導指，博雷利在用西班牙語發表的、經《南華早報》獨立核實的發言中說：“台灣是一個小國，但其生產了世界上70%的半導體；90%的高科技半導體。”

博雷利說：“請向我解釋一下，一個像安達盧西亞這樣大小的國家，突然設法在像半導體這樣關鍵的領域上升到全球科技能力的最高點，這怎麼可能呢？”

當被問及如果北京對台動武，歐盟會怎麼做時，博雷利說：“各方都試圖避免與中國直接衝突”。他說：“這是美國非常謹慎地試圖避免的事情——各方都捍衛台灣發展其政治制度的權利。但各方都非常謹慎地處理，試圖避免與中國的直接衝突”。

博雷利說：“我們來自西方和北美的人必須捍衛台灣人民的權利，但台灣不是聯合國的成員。它沒有被承認為一個國家。因此，我們保持戰略上的模糊性。”

報導指，博雷利還提及，歐盟已得到北京方面的保證，中方沒有向俄羅斯提供用於入侵烏克蘭的武器。博雷利說：“到目前為止，中國當局在我們舉行的高層峰會上說：不，他們不會這樣做。”他補充說，然而，中方官員也指責歐盟幫助引發了俄烏戰爭。

博雷利說：“中國一直表示，他們反對（對俄）制裁。‘你們採取制裁，你們也有責任。你們一直在攻擊俄羅斯，在他們的邊境部署了北約（部隊），所以你們也有責任’。”博雷利接着就中方的態度說：“但我們不會譴責俄羅斯，也不會提供軍事幫助......取決於事情的發展。”

報導指，從長遠來看，博雷利在發言中重申了他的觀點，即中國和俄羅斯正試圖為西方的自由民主國家提供替代的治理模式。他並警告說，歐洲與俄羅斯建立的經濟依賴關係正在與中國問題上複製。

博雷利稱：“我們（過去）為一個體制提供資金，我們不相信它會演變為普京如今所代表的那樣。同樣，我們也不認為中國作為國際組織的一部分會變成一個更加威權的國家。”

博雷利說：“中國是我們歐洲人在自由民主文化中形成的相互依賴信念的典範。我們堅信，自由帶來繁榮，繁榮帶來和平。”但中國提供了一個“反面例子”，他說。

博雷利稱：“繁榮可以是作為一個專制政權實現的東西......中國人不決定他們的公開選舉，這樣各政黨可以競爭，他們不那麼民主。”

此外，博雷利在論壇結束後出席記者會時提及：“去年，我們顯然在談論阿富汗。今年，我們顯然是在談論烏克蘭——但不僅僅是烏克蘭。我們歐洲人在技術層面有非常重要的挑戰。世界上存在着一場爭奪科技優勢的戰鬥。與中國的關係，幸運的是它不像目前與俄羅斯的關係那樣有衝突，但這也是我們必須處理的關係，因為世界的歷史將在印太地區書寫，中國的作用將是根本性的。”