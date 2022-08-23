美國州政府協會東部會議無異議通過支持台灣決議

美國/台灣

近日結束的全美州政府協會東部會議第61屆年會(CSG East 61 st Annual Meeting )無異議通過了支持台灣的決議。

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該協會由美國東部及加拿大18個州、省的政府組成，旨在促進州之間政要與商業及學術領袖交流，總部設於紐約市。

該協會61屆年會決議重申：“台灣關係法”及“六項保證”為美台關係的基石，有助維護台海的和平穩定；美台經貿關係密切，兩國簽署雙邊貿易協定，將使協會會員受益；該協會並支持台灣參與“世界衛生組織”(WHO)、“國際民航組織”(ICAO)、“國際刑警組織”(INTERPOL)和“聯合國氣候變化綱要公約”(UNFCCC)等國際組織；鼓勵各州、省會員在台灣設立辦事處及與台灣洽簽免試互換駕照。

應邀出席年會的台灣政府駐波士頓辦事處處長孫儉元致詞，對全美州政府協會東部會議第61屆年會表示感謝，並表達台灣對儘快獲納入“印太經濟架構”(IPEF)，以及與美國早日簽署“雙邊貿易協定”(BTA)的期盼。

近來，美國官方與台灣的交流已經由聯邦政府層級擴大到州政府層級。據《華爾街日報》報道：周一，訪台的美國印第安納州州長霍爾科姆(Eric Holcomb)在台北會見了台灣總統蔡英文。這是美中緊張關係加劇背景下美國官員一系列台灣之行中的最新一次。霍爾科姆州長在會晤中對台灣總統蔡英文說：與誰合作很重要，這是一個永恆的真理。他還表示，印第安納州和台灣人民擁有如此多共同的價值觀、利益和目標。

上一位率團訪台的美國州長是愛達荷州的利特爾(Brad Little)，時間是三年前的2019年10月。

霍爾科姆在台北與台灣經濟部簽署了一份經濟合作諒解備忘錄。全球大型芯片製造商、台灣的聯發科技股份有限公司今年6月公布了在印第安納州建造其首個美國半導體設計中心的計畫。