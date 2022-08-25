國民黨表達不滿無用 中國明起在福建海域舉行實彈軍演

台海局勢持續緊張

福建海事局公告，將在26和27兩天在福清和莆田附近海域實彈射擊訓練。

國民黨副主席夏立言在台海緊張之際不顧反對聲浪率團訪中，24日晚間更與中國海協會會長張志軍見面，國民黨聲稱，夏立言向張志軍表達台灣民眾對軍演不滿。但中國並不買賬，從26日開始又將在福建海域舉行實彈軍演。

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夏立言昨晚在崑山與張志軍餐敘，國民黨發出新聞稿表示，雙方就台灣民眾和在陸台商所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、兩岸經濟合作框架協議（ECFA）早收清單、恢復小三通以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

據報道，夏立言說，既然要反映台灣民意，第一要務就是傳達台灣民眾對中國軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。

但國民黨副主席的抗議並無任何作用。解放軍照常在台灣附近軍演。移居台灣的政治學者汪浩今天就在臉書發文直言，「然後呢？然後就沒有了，就喝酒言歡了」，抨擊「這算哪門子抗議？這是聽訓吧？」

據福建海事局公告，將在26和27兩天在福清和莆田附近海域實彈射擊訓練，位置約為平潭島西南方。

福建海事局微信公眾號「福建海事」昨天發出航行警告指，26日上午6時至晚間9時，和27日上午6時至晚間9時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，期間禁止船舶駛入。距離新竹僅140公里。

具體警戒封鎖區為：25°26′58.1″N，119°18′56.7″E；25°21′45.8″N，119°16′10.6″E；25°12′16.9″N，119°41′46.4″E；25°16′36.2″N，119°44′22.3″E此4點坐標聯機內水域。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本月初訪台引起中國的強烈反彈，中共解放軍在台海、東海以及南海多個海域實施多輪軍演。

在佩洛西訪台之前，福建平潭海事局也曾在7月28日宣布，30日在平潭海域進行實彈射擊；8月2日福建省軍區披露在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，也是近年來首度舉行該類射擊。