美聯邦參議員布萊克本抵台：美國會議員月內第3次對台訪問

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自台北方面消息，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本 (Marsha Blackburn)當地時間8月25日晚抵達台北松山機場。據悉，此次在印太地區訪問的布萊克本將於26日上午會見總統蔡英文等台方官員。這也是繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi；民主黨籍）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey；民主黨籍）14日訪台後，本月內美國國會議員第三次訪台。

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據中央社報導，布萊克本搭乘呼號“忍者91”（NINJA91）的美軍UC-35A專機於周四晚11時45分抵達松山機場，台灣外交部北美司司長徐佑典代表接機。布萊克本26日上午將會見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

報導指，台外交部的新聞稿稱：“在中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾，外交部至為感謝，相信本次訪問將有助持續提升台美在各領域的合作，更加深化雙方堅實的夥伴關係。”

布萊克本在抵台後通過中英文在其推特賬戶上寫道：“我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息——我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。”據了解，她會在25日至27日在台灣逗留。在抵達台北前，布萊克本對斐濟、所羅門群島和巴布亞新幾內亞進行了訪問。

美國在台協會周四通過聲明介紹稱，“美國聯邦參議員瑪莎‧布萊克本（Marsha Blackburn；共和黨籍田納西州）將於8月25至27日訪問台灣。此訪問行程為布萊克本參議員出訪印太地區的一環。訪台期間，布萊克本參議員將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、台灣在國際社會的參與，以及其他與雙方利益相關的重要議題。”