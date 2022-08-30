台海緊張 中國最先進「直-20」首用於駐港解放軍

中國駐港部隊

在兩岸關係緊張之際，中國最先進、一直以與美國「黑鷹」直升機相比的「直-20」空軍直升機在剛完成輪換的駐港部隊中亮相，至少在未來一年派駐香港。解放軍表示，駐港部隊通過人員和裝備的輪換，進一步提升駐軍履行香港防務職責的能力。

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解放軍三軍昨(29日)天凌晨起陸續完成進駐香港以來第25次輪換，從中央電視台軍事微博的影片，陸軍主力部隊前晚深夜由深圳駐地出發，經落馬洲口岸開往新田軍營，凌晨舉行防務交接儀式。有網民發現，陸軍均裝備最新的QBZ-191自動步槍。接着是昨晨由廣州抵達香港石崗軍營的空軍部隊，當中包括有「直-20」通用直升機和「武直-10」攻擊直升機。其後可見新輪換到港的登陸艇抵達昂船洲軍營。

網上數據顯示，駐港部隊過往較多用的是「直-9」攻擊直升機，「武直-10」攻擊直升機亦曾提及，但昨天輪換的「直-20」，過往未曾見於香港部隊，相信是首次派駐香港。

根據新浪軍事文章，中國研發的「直-20」直升機，屬10噸級重，可用於運輸、攜帶導彈和後勤支持等任務，也可以在驅逐艦執行巡邏、反潛、救援等任務。中國一直把此機與美國的黑鷹直升機相比，在2019年的直升機展上，中航直副總工程師黃傳躍指出，他們現在搞的10噸級直升機，性能肯定會超過‘黑鷹’直升機。而飛行員評價「直-20」操縱感時更直接，稱「直-10」和「直-19」的機動性，特別是快速性已充分體現；而比它們重了一倍的「直-20」，與其編組時只是稍顯遲緩。