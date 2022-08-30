控支聯會：鄒幸彤指控方文件99%塗黑難獲公平審訊 官卻稱足夠

香港支聯會控案

香港市民支援愛國民主運動聯合會被指拒絕應警方國安處要求而提交資料案，控方雖在前支聯會副主席鄒幸彤一方要求下提供15項數據，包括指證該會從一個不具名的「外國政治組織」收取「數以萬計」、實質是2萬港元的金額，加上兩個組織宗旨相近，有理由相信支聯會是該組織的外國代理人，但鄒指出，新獲提供的內容有99%被墨水塗黑，難言被告可獲公平審訊。不過，身兼國安法指定法官的主任裁判官羅德泉認為，有關資料已足以保障公平審訊。

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對於控方以「組織 4」的宗旨與支聯會行動綱領相似而指有理由相信支聯會部分活動是為了促進「組織 4」的利益，引起網民爭議，指若有關推論成立並令支聯會入罪，則香港的非政府組織和大學機構就「腳震」。

根據控罪，律政司指支聯會五名執行委員於去年9月8日拒絕按《港區國安法》通知而交出資料，涉嫌違反《國安法》的實施細則，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認控罪。

案件上周開審時，辯方已就訴訟文件被控方以「公眾利益豁免權（PII）」為由大幅隱去而無法進行盤問，質疑難獲公平審訊；作為控方的署理副刑事檢控專員周天行與法官羅德泉決定重新審視兩份文件可披露的程度。經閉門聆訊後，羅官下令披露多15項資料。

案件昨(29日)在西九龍裁判法院續審，可見新披露的數據報括警方調查報告內容，涉及引述網上和社交平台數據、核數紀錄等，亦有描述五個組織及兩名人物與支聯會的關係，不過，組織名稱及人員等內容均被塗黑，並以數目代替。

代表鄧岳君和徐漢光的大律師均表示，可以繼續餘下聆訊，但自辯的鄒幸彤反對，指新披露的數據「有99%內容均被隱去，基本上我們只獲發很多頁的黑色墨水（文件以黑色方格塗在隱去部分上）」，例如「組織2」的數據只見「跨國界」三字，質疑這些數據「如何令審訊變得更公平？」而即使是取自支聯會網頁的數據，亦被隱去，要被告自行比對，做成延誤。

周天行表示，即使部分資料曾經公開，但若能辨識其他受查組織，仍需被隱去，以免影響警方繼續調查。羅官認同，新披露的數據足以確保審訊公平，有需要時可再次複核。

不過，控方對警方調查保障之廣，可從鄒幸彤質疑金額可見一斑。事緣國安處署理高級警司洪毅在庭上引述調查報告指，支聯會從一個「外國政治組織」（組織4）獲取「數以萬計港元」（tens of thousands of Hong Kong dollars）」，而組織4的宗旨是結束一黨專政和建設民主中國，與支聯會的五大綱領相近，有理由相信支聯會部分活動是為了促進「組織 4」的利益。但鄒提問報告中所指組織4「直接資助」支聯會是否指2018年12月22日曾經接受組織 4一次過共 2 萬港元的款項時，控方反對，指相關提問屬「公眾利益豁免權」（PII）保護的範圍。經庭上不同代表爭議後，由羅官裁決，鄒可以是非題方式提問，而控方需要作答。洪毅其後確認鄒所言為事實。

另外，控方早前報告顯示，支聯會與六個組織及一名人士有關，但最新資料披露，涉案人員增加一人。報告描述，另一個「以美國利益為中心，推動民主發展」的組織6，分別彙款逾百萬元予三個與支聯會有聯繫的組織，包括在香港有分部的「跨國界政治組織」（組織2）。警方透過公司查冊，發現其中一人同時擔任組織2及支聯會的董事及前秘書。

根據控方報告描述，組織6與支聯會沒有直接關連，但曾彙「數以百萬計港元」給組織2、3及5，而這三個組織分別曾在支聯會撰文、有人與支聯會相關、董事與前支聯會為同一人。至於組織1則沒有資料。

由於案件未完成傳召證人，案件押後至下月 26 日續審。