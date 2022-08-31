亞利桑那州州長訪台 為該州台積電新廠吸引供應商

第二位美國州長訪台

亞利桑那州州長道格·杜希（Doug Ducey）周二抵達台灣，成為8月第二位造訪台灣的美國州長。據中央社援引台灣外交部聲明，杜西將會見總統蔡英文、台灣商界領袖和半導體行業的代表。

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台灣外交部聲明指出，亞利桑納州與台灣經貿關係密切，台灣有超過百家企業在亞利桑納州進行投資，主要從事半導體、航天、電子零組件、計算機設備及相關服務業。外交部並表示，杜希本次來訪，是繼印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）8月間訪問台灣之後，第2位美國州長訪台，相信此行能進一步提升台灣與亞利桑納州的各項合作機會，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

據台南市政府發布新聞稿指出，台南市和亞利桑那州2013年結盟，市長黃偉哲今天派專人送上台南的芒果乾、菠蘿乾與西紅柿乾等果乾，以台南在地熱情與農特產，歡迎杜希訪台。

台灣生產的高端處理器芯片，目前佔全球供應量的一半以上。據美國之音報道，杜希訪問台灣的主要任務是為正在建設的耗資120億美元的台積電在該州的工廠吸引供應商。與杜西一起訪問的，還有亞利桑那州商會主席，以及該州經濟發展機構的負責人。

該報道指出，美國政府最近通過一項法律加大了美國半導體產業的支出；因此，美國各州政府紛紛承諾減稅和撥款，競相吸引數十億美元的芯片工廠投資，希望自己的州成為高科技產業中心。上星期，印第安納州州長訪問台灣也是出於類似的目的。

台積電2020年宣布，計畫投資35億美元，在亞利桑那州北鳳凰城建設第二個美國生產基地，2021年動工，2024年量產，直接部署目前最新的5nm工藝，規畫月產能2萬片晶圓。此外，台積電的對手美國英特爾公司隨後於2021年宣布，準備在亞利桑那州建造兩家芯片工廠，耗資200億美元。