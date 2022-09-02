美國務院批准價值11億美元對台軍售 五角大樓力爭加速向盟國出售武器

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五角大樓9月2日表示，美國國務院已經批准了可能向台灣出售3批軍售案，價值共超過11億美元，包括60枚AGM-84L-1“魚叉”反艦導彈和100枚AIM-9X“響尾蛇”空空導彈，以及監控雷達的延長合約。此外，據《華爾街日報》報導，五角大樓已全面推動加速向外國盟友銷售美國武器，以更好地與中國競爭，並補充向烏克蘭提供軍事裝備的友邦的武器庫。

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美國國防部國防安全合作局(DSCA）周五宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，並於當天通知國會，包括價值3.55億美元的60枚AGM-84L-1“魚叉”二型反艦導彈、價值8560萬美元的100枚AIM-9X“響尾蛇”二型空空導彈 ，以及價值6.554億美元的監控雷達延長合約。據了解，自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；今次是第6次對台軍售，也是首次同日宣布3批軍售案。

這些軍售案必須再經過美國國會審查，但兩黨議員們的國會助手都表示，他們預計不會遭到反對。五角大樓方面稱，周五宣布的對台軍售和支持不會改變該地區的基本軍事平衡。美國官員說，這並不反映對台灣政策的任何變化。

美國國務院一位發言人向路透社表示：“這些擬議的銷售是例行公事，以支持台灣繼續努力使其武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力。”

據《華爾街日報》周五報導，美國國防部已全面推動加速向外國盟友銷售美製武器，以更好地與中國競爭，並補充向烏克蘭提供軍事裝備的友邦的武器庫。

五角大樓上個月成立了一個由高級官員組成的特別工作組，審查美國對外軍售中長期存在的低效率問題。據一位美國高級國防官員說，這個所謂的“老虎小組”將研究國防部如何精簡該計畫的部分內容，目的是把廣受歡迎的美國無人機、槍支、直升機、坦克和其他武器裝備更快地送到合作夥伴和盟國手中。

官員們稱，美中關係緊張和俄羅斯對烏克蘭的入侵給五角大樓的審查帶來了緊迫性，這項審查大約在一個月前在美國國防部內部開始。

美國國防部負責執行大部分對外軍售計畫，其由國務院監督，國務院將每年價值450億美元的武器銷售作為傳播美國影響力的外交政策工具。美國國會則負責最終批准與否來自行政當局的軍售提案。

報導指，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在8月簽署了一份創建“老虎小組”的備忘錄，該小組由負責政策及負責採購和支持的高官組成，其成員還包括各軍種代表在內的五角大樓其他官員。