台灣歡迎美國11億軍售：對《台灣關係法》的承諾

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台灣歡迎美國國務院9月2日批準的對台灣軍售承諾，指出這顯示拜登政府對《台灣關係法》的承諾。

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台灣外交部9月3日在推特發布聲明說：我們歡迎#美國🇺🇸宣布向#台灣🇹🇼出售11.06億美元的武器。這表明拜登政府對《台灣關係法》和《六項保證》的承諾，使我國能夠在日益增長的地區不安全中保持強大的自衛能力。

美國國務院9月2日在一份聲明中說，美國政府批准向台北出售60枚能夠擊沉軍艦的“魚叉”二型反艦導彈（3.55億美元），100枚能夠攔截導彈或無人機的短程“響尾蛇”導彈（8560萬美元）及一份價值6.65億美元的台灣雷達系統維護合同。

CNN說，這個最新對台軍售計畫還需要拿到國會審議，但民主黨與共和黨的顧問們都表示，這個法案不會受到反對。