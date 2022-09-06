學者料特拉斯政府維持強硬對華和助港人政策 有評論憂港台成棘手問題

英國/香港

英國原外相卓慧思（Liz Truss）勝出保守黨黨魁選舉，今日將會由英女王任命，成為英國史上第三名女首相。香港學者陳偉信預料，以現在的外相熱門人選預料，新政府的強硬對華政策將會維持；而對港政策亦難以在下一次大選前有大幅改變。但評論員黃世澤認為，包括香港和台灣在內的遠東局勢若繼續惡化，不排除動武，故遠東政策將是卓慧思真正要面對的棘手問題。

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英國現時面對的最大問題自然是能源和振興經濟的問題，但新首相上任亦帶來對華政策會否生變的問題，中文大學社會科學院全球政治經濟社會科學碩士課程導師陳偉信博士指出，這視乎誰接任卓慧思成為新任外相，現在的熱門人選是曾經公開支持卓慧思推行強硬對華政策的祁湛明(James Cleverly，又譯祈維利)，若祁湛明接任外相，預料新內閣不會偏離卓慧思的強硬對華政策。

在英國維持對華政策的大環境下，陳偉信相信，卓慧思政府的對港政策亦不會大變，同理，增加惠港政策的機會亦不大。他解釋，對港政策會否大變一個因素是英國內政大臣的繼任人選，現在盛傳接任人選是前檢察總長柏斐文（Suella Braverman），若此，英國的對港政策難望有變，一是這位前檢察總長本身對身為大英帝國子民感到驕傲，自不會對其他大英帝國的兒女很差，而即使他反對非法移民，但港人並非非法移民，不是他的打擊對象；二是香港問題將會影響後年的英國國會大選，在大選之前，不會期望他有意欲改變對港政策；而現時距離大選相距時間不長，既是短期，意味即使有變，幅度亦不會大。

身處德國的評論員黃世澤亦相信，柏斐文不會針對港人，因為香港有三百多萬人手持英國國民(海外)(簡稱BNO)護照，「這些港人其實是英國人」，不是非法移民。

他在網上又說，遠東問題可能是卓慧思面對的真正棘手問題，因為遠東局勢正在惡化，若中國繼續其極端應對立場，包括台灣在內的遠東問題會更加複雜，不排除動武，屆時，英國是否要考慮武裝介入？卓慧思能不考慮撤僑嗎？能不考慮接收在港的BNO持有人嗎？故這必然是英國首相的惡夢。

黃世澤認為，現時盛傳前下議院反對黨領袖施志安爵士(Iain Duncan Smith)將會入閣，若傳聞成真，反映卓慧思亦明白遠東問題的重要性和複雜性，需要在內閣中羅致熟悉遠東政策人士，而施志安正是這樣的人材。