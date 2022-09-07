法國國會第四度組團到訪台灣 佩洛西後首個歐洲代表團

法台交流持續深化

法國參議院跨黨派代表團周三（9月7日）上午抵達台灣，展開為期6日（7至12日）的訪問，這是法國國會一年內第四度組團訪台。法新社指出，這也是自8月初中國為報復佩洛西訪台舉行圍台大規模軍演以來的首個歐洲代表團。

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據台灣外交部表示，本次法國參訪團由參議院歐洲事務委員會副主席佩爾瓦（Cyril Pellevat）率領，成員還有外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）及樂維（Pierre-AntoineLevi）一共5名跨黨派議員。

代表團在抵達台灣桃園國際機場後，並未發表講話，在接受媒體拍照後即離開。

6天行程中，代表團將與台灣副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人會面，並將參訪台灣文化經濟建設。

據悉，此行是佩爾瓦繼2016年、2017年後第三度訪台。對此，台灣外交部表示，佩爾瓦是台灣長期友人，尤其法國今年適逢大選，佩爾瓦仍在國會休會期間，積極支持台灣參與世界衞生大會，展現高度友好情誼。外交部提到，佩爾瓦一行人訪問期間，擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，並共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。

法新社指出，近年來，許多歐洲國家也對台灣表現出更廣泛的支持，而俄羅斯入侵烏克蘭則加劇了人們對中國對台灣採取同樣行動的擔憂。像大多數國家一樣，美國和法國正式承認北京，這對台北不利。 但兩者都與台灣保持事實上的外交關係。

另據中央社報道，台灣立法院長游錫堃今天參訪台北法國國際學校。他指出，台北法國國際學校在各界合力協助下成立，籌備過程中，法國參議院參議員卡迪克（Olivier Cadic）功不可沒。

游錫堃說，卡迪克長期堅定挺台，是台灣的好朋友，也身兼法國海外教育機構國家協會（ANEFE）主席，長年致力推動海外法語教育不遺餘力。這次台北法國國際學校在台成立並開始運作，更加強化台法教育合作。

卡迪克今天上午隨法國參議院歐洲事務委員會副主席佩爾瓦的跨黨派訪問團抵台，原定與游錫堃一起參訪台北法國國際學校，卻在今天采檢確診，無法前往。