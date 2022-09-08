台灣行政法院裁定暫停救國團財產充公 16億餘元仍須繳納

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民進黨政府成立的「不當黨產處理委員會」今年7月做成決定，將「中國青年救國團」61筆不動產，以及將近14億元的財產移轉為國有，並追征2億4千萬元。救國團為此向行政法院聲請「停止強制執行」，台北高等行政法院7日裁定，在本訴訟案確定之前，停止執行61筆不動產，但16億3千萬元的動產這一部分，駁回救國團的聲請，認為黨產會可以執行。救國團將抗告並上街遊行。

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黨產會是在2018年8月認定救國團是國民黨的附隨組織，今年7月26日處分救國團應移轉61筆不動產，和將近14億元的動產為國有，也就是全部充公。另外針對已經移轉給他人而無法充公的建物和土地，向救國團追征2億4千萬元。救國團認為黨產會的處分不合法，如果強制執行會造成難以回復的損害，聲請在判決確定前停止執行。

台北高等行政法院審理後認為，這61筆不動產涵蓋救國團重要的營業據點，作為住宿、租借、舉辦課程和活動等，歷時久遠，加上坐落地點具有特殊性和不可替代性，遷移到其他地方將難以正常營運。

另外，這些不動產所帶來的收益，是救國團維持日常營運重要的經濟來源，一旦無法繼續使用，救國團將無法維持業務，將造成救國團萎縮，甚至消滅，是難以回復的損害。因此做成裁定。

救國團主任葛永光表示，救國團尊重行政法院的裁定，但救國團拿不出16億3千萬元的現金，如果要救國團拿出這筆巨款，救國團必須賣掉營業場所和辦公場所的房舍，還是會嚴重影響救國團營運，導致關閉。

因此救國團將針對裁定中不利的部分，依法提出抗告，呼籲最高行政法院能針對16億3千萬元部分，也裁准停止執行。

救國團是台灣的社團法人組織。1952年成立時的名稱是「中國青年反共救國團」，隸屬於國防部總政治部，蔣經國是第一位救國團主任。1989年向台北地方法院辦妥社團法人登記，領執法人登記證書。2000年正式改名為「中國青年救國團」。

台灣中年以上的人，求學時代多半參加過救國團的登山、露營、健行、唱歌等活動，是很多人難以忘懷的青春記憶。救國團預計在十月底號召十萬人上街遊行，抗議民進黨政府任意剝奪民間社團的財產。