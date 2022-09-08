香港：工會出版繪本被裁定串謀煽動 半世紀首案 法官指為保國安須限言論自由

香港/社會/言論自由

已被扣押超過一年的五名工會主要成員，因出版被裁定為煽動刊物的兒童繪本，遭法庭裁定串謀發布煽動刊物罪名成立，是五十年來首宗經審訊裁定串謀煽動罪成的案例。國安法指定法官郭偉健表明，現時政治形勢表面平靜但內里反覆，有必要維護國家安全，為此以煽動罪對言論及出版自由施加限制，「實屬必要」，並認為該控罪應作為維護國安的重要工具。

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有香港小憲法之稱的《基本法》、在港生效的《公民權利和政治權利國際公約》以及《香港人權法案條例》均有條款保障港人享有言論自由，煽動罪被指容易以言入罪，而辯方亦曾爭辯，控罪條文中的字眼蒙糊不清，各人亦可對同一字詞有不同意會，令條文字眼欠缺法律確定性，有違憲之嫌。但法官不同意，並指控罪中的煽動意圖，沒有訂明煽動暴力是必要元素，現行控罪合憲。

須直接引發暴力的言論才應受到限制，是國際專家訂定的《約翰內斯堡原則》之一，回歸前的立法局曾動議修改，加入須有暴力元素才可入罪，以免造成以言入罪，但回歸後的港府未有採取行動。

控罪指出，現已被港府撤銷工會註冊的香港言語治療師總工會，其五名核心人員，包括工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓因出版《羊村十二勇士》等三本繪本，被控在2020年6月4日至翌年7月期間串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。五人否認控罪，經審訊後裁定罪成。

港府兩年控35人煽動

國安法指定法官郭偉健昨（7日）午頒下判辭，指「煽動意圖並非單單源自文字，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果」，而涉案繪本以羊和狼來比喻讀者及會傷害他們的港府和北京的中央政府，反映出版人拒絕承認中央對香港的主權，並引導兒童認為中央及香港政府所做的事既錯誤亦不合法，裁定三本繪本皆屬煽動刊物；而各被告身為工會理事，協同參與發布繪本，干犯發布煽動刊物罪。又指

郭官在判辭中反駁控罪過分限制言論自由的辯詞，指香港雖已從2019年的反修例運動中平靜下來，但暴亂者只是走向地下，政治形勢實際仍是反覆無常，故有必要維護國家安全，防止暴亂再次發生，而為了保障國安及維持公共秩序，煽動罪對言論及出版自由的權利施加限制「實屬必要」，亦沒有跡象顯示，此限制未能平衡社會利益，裁定控罪合憲。

郭官又反駁煽動罪需要有暴力因素之說，指現時不止武力可以威脅領土主權，散播謠言、仇恨、假消息及政治宣傳等亦可令人拒絕信任甚至憎恨政府，「甚至是比直接煽暴更有效的武器」，引起嚴重社會動蕩；加上《港區國安法》的分裂國家罪亦毋須暴力元素，煽動罪更應作為維護國安的重要工具。

案件押後至本周六(10日)聽取被告求情和判刑。由於控罪的最高刑罰是監禁兩年和罰款五千元，而一般刑期「扣假」後可減三分之一，意味被告判刑少於18個月，還柙期便會超出服刑日子。根據公開數據，本土派政治組織「人民力量」前主席譚得志早前被裁定七項發表煽動文字罪成，判囚21個月；至於認罪的被告，刑期介乎6個月至13.5個月之間。

五名被告於去年7月下旬被捕，是警方自1967年暴動後、於前年3月起再次以煽動罪拘捕的50名被捕人之一；而遭律政司起訴或被加控相關控罪的有35人，當中5人已認罪判刑，7人經審訊後被定罪，分別是譚得志、古思堯和《羊村案》5人。