兩港區政協常委促香港與國際通關 吳光正籲「入境解控」

香港/新冠防疫

香港嚴苛防疫措施對經濟的打擊，已令親北京的商界壬磅人物亦不得不開腔，曾競逐首屆香港特首的前政協常委吳光正撰文，促請港府優先處理「入境解控」，以便與全球暢通便捷聯繫，稱這是香港的「絕對命脈」；而另一名同樣曾競逐特首的現屆政協常委唐英年亦表明，香港不能靠「內循環」，否則會變成「內出血」，強調香港必須與中國、國際以至全球的對外經濟交流。

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香港於上月12日起放寬海外入境旅客的檢疫措施至「3+4」，即入境後入住檢疫酒店3天，其後居家醫學監察4天，但吸引力似乎不足，香港航空公司代表協會表示，現行入境檢疫限制仍然抑壓本地旅遊需求，外國航空公司普遍對香港「復航意欲不大」，該會委員林漢基指出，香港航空樞紐地位現已落後於亞太區其他地區，雖然只屬暫時性，但恢復亦須一段時間，促港府儘早公布通關路線圖，因為航空公司復航需時6至9個月。

香港近日的單日新增感染個案均超過一萬宗，昨日公有的便新增了11091宗，但輸入個案只有181宗，佔總數的1.6%。不少專家均認為，強制外地入境旅客檢疫實無必要，但有關數據確又難以符合中國的通關標準，令既要通中國、又要聯國際的香港陷入兩難。

但已退任九龍倉集團主席的大股東吳光正對香港被疫症數字挾持有微言，他昨(8日)午罕有地透過辦公室發表題為《暢通便捷，入境解控，香港起跑！》的文章，指世界衛生組織新冠疫情技術負責人已表明，病毒不會消失，但人民生活應該如常。事實上，現已有七十個國家，以至紐約、倫敦、新加坡等大都會體系已完全對外開放，豁免入境檢疫限制，亦未見有大災難，反問「不明為何海外各地能做到的香港不做？」

他明確建議當局優先重拾與國際的聯繫，移除不利「暢通便捷」入境的絆腳石，讓更多海外人士來港。他更指出，中國國家主席習近平7月1日要求香港「必須」保住香港國際中心地位，並須拓展「暢通便捷」的國際聯繫，若香港的入境「不暢通」、「不便捷」，與其他地方脫節，便已失去國際中心之實。他更認為，放寬毋須等待11月才放寬，期望能在此之前「起跑」。

藝術界：香港明年仍若內循環將支持不了

現時擔任九龍倉高級顧問的吳光正又說，香港已經「內向」一段長時間，但香港絕非「內向型」，「香港的成功並非溫室培育而出，愈溫室，體制愈弱，不少人有本地自廢武功之感。吸引不了也留不住人才，令許多居港人士也離開香港！」

另一商界重磅人物唐英年的國際通關言論則較隱晦，身兼西九文化區管理局董事局主席的他，昨出席《明報》一個有關打造香港成為中外文化藝術交流中心的高峰論壇時表示，香港的防疫管制已令個別大型展覽減少，現時應研究「管控疫情未來何去何從」，他認為，中港政府均可利用香港為試點。

現時中國內地以內循環面對疫政清零帶來的經濟衝擊，但唐英年強調，中港大不同，14億人的中國，經濟容量大，可以內循環，但香港只有700萬人口，「我們不可內循環，如靠內循環，其實在內出血」。他重申，香港必須與中國、國際以至全球的對外經濟交流。

另外，西九管理局董事局成員、中國文物文化推廣專家黑國強在專題論壇環節亦指出，若香港明年繼續內循環，便支持不了，因為香港六成參展商來自西方，兩成來自內地，「若兩邊的關也不通，真系頂唔順」，包括影響一年一度的巴塞爾藝術展（Art Basel）和旅遊發展局。