蔡英文向英國表達哀悼稱女王為世界各地人們樹立榜樣

英國女王逝世/台灣

英國女王伊麗莎白二世2022年9月8日辭世。享年96歲。她在位70年，是全球在位時間最長的君主。

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）辭世，台灣總統府發布新聞表示，總統蔡英文今天代表中華民國政府與人民，向英國政府及大英國協人民表達深切哀悼，並向繼任的英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）及王室家屬致以誠摯慰問。蔡英文也在個人推特發文表示，她向英國王室、英國和英聯邦表示最深切的哀悼，台灣紀念並慶祝女王的領導和服務生涯，為世界各地的人們樹立了榜樣。

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白金漢宮發布消息，英國女王伊麗莎白二世在英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲，台灣總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統也已指示外交部及駐英國代表處，向英國政府表達誠摯的悼念及慰問。

張惇涵說，伊麗莎白女王領導英國70年，深受英國人民愛戴，也備受國際社會推崇。從二戰時期首位從軍的女性王室成員，到登基之後，帶領英國走過漫長的冷戰年代，到面對當前威權擴張主義，歷經不同的時代變遷與挑戰。

他說，伊麗莎白女王所領導的英國，始終是全球民主不可或缺的中堅力量。女王的辭世，是英國及國際社會的巨大損失，祈願女王安息，盼望王室家屬節哀保重。發 言人說，台灣與英國同心，感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻；台灣也會與英國協力，持續為共同的理念價值而努力。

台灣副總統賴清德也在臉書以「堅韌之島向堅毅的女王致敬」為題發表貼文指出，女王一生為英國的付出，為世界和平與繁榮投入的貢獻，是每一位從政者的指引。台灣是亞洲的堅韌之島，將會與英國協力，持續為共同的理念價值做出努力，向女王致敬。

台灣外交部也發布新聞說，已經訓令駐英國代表處第一時間代表中華民國政府及國民，對伊麗莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼，並指出，女王的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。

台灣外交部長吳釗燮也同時致電英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表達相同慰問之意。