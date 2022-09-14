駐澳官員被迫撤離台灣研議必要時出售澳門國父紀念館

台灣/澳門

資料圖片：2019年12月20日，中國國家主席習近平在澳門出席新特首賀一誠就職儀式，這一年也是澳門主權移交北京20周年。

由於澳門要求台灣駐澳官員必須簽署「一中承諾書」才可續發籤證，台灣堅持不肯，因此目前派駐澳門的台灣官員只剩三人，最後一人的簽證也將在今年十月底到期。為因應未來台灣官員如果全數撤離，「澳門國父紀念館」的產權可能被中國大陸沒收，台灣陸委會目前正在研議，必要時會把這座國父紀念館「出售」。

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澳門國父紀念館是一座三層樓的伊斯蘭教摩爾式建築，孫中山先生的元配盧慕貞曾經在這裡居住，中華民國政府在1958年4月，以故居設為國父紀念館。目前產權登記在台灣陸委會所擁有的新加坡「港華旅行有限公司」名下。

台灣官員透露，雖然政府完整擁有澳門國父紀念館的產權，但擔心萬一未來中國政府直接沒收澳門國父紀念館，撤掉館內高懸的中華民國國旗。因此如果澳門以後沒有派駐人員，且情勢危急的話，將考慮把這棟建築優先出售。

澳門國父紀念館可能出售的消息曝光之後，台灣陸委會回應指出，政府重視台澳關係及雙方民眾交流權益，但對於中國要求籤署「一中承諾書」，台灣絕難同意。陸委會一向依據2011年換文的精神，秉持互惠互信原則，處理台澳雙方人員派駐事宜，為保障及服務在澳門的國人，政府已備妥方案，以確保民眾的權益與福祉。至於台灣在澳門的國有財產，都依法持有及使用，政府會全力保護在澳門的國有財產。

國民黨文傳會副主委、黨史館主任林家興透過新聞稿表示，澳門國父紀念館前身是國父孫中山，生前與家人的居所，是中華民國重要歷史古跡，更屬於中華民國政府珍貴的國有財產，陸委會責無旁貸應妥善處理，繼續維護這棟重要建築物的產權及日常運作。

他說，各國政府都不可能輕視自己建國領袖的歷史遺跡，民進黨政府執政以來不思如何增進聯繫，維持中華民國的話語權，導致今天的困境。

台灣駐香港辦事處的官員也曾面臨「一中承諾書」的困境，已經在去年全數撤回台灣，但中華民國在香港的兩筆不動產，包括尖沙嘴的海華基金會，和位於新界的「荃灣校產」，目前兩筆都仍在台灣官方掌控中，並沒有被中國沒收或出售。