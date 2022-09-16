台總統府感謝美參院外委會通過「台灣政策法案」

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美國參議院外交委員會昨天審議通過「2022年台灣政策法案」，台灣總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持。

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張惇涵表示，這項法案強化台美安全合作，深化台美經貿關係，及提升台灣國際參與等，有助於多方位促進台美合作夥伴關係。

他指出，這項法案還須經過美國參眾兩院的後續討論及審查程序，政府將持續關注後續進展，與美國維持妥善溝通，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

台灣外交部表示，美國參議院外委會過這項法案，表達對全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、台灣的國際參與，以及反制中國脅迫等重大議題的堅定支持。對於美國國會的支持，以及提案的參院外交委員會主席孟南德茲與資深參議員葛瑞姆在過程中所展現的積極領導，外交部表達最誠摯的感謝。

台灣外交部說，未來將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆美國國會，能促成這項立法往前推進，深化台美友好夥伴關係。

美國參議院外委會通過這項法案時，部分內容曾做調整。對此，台灣駐美代表蕭美琴表示，部分是立法技術，另有部分議員認為現在應聚焦安全議題；討論過程顯示對台灣安全的關心。

至於「台灣政策法案」通過可能導致北京不滿，蕭美琴說，「好像每一天都有什麼事會讓他們發怒」，但區域和平穩定對所有人有利。

國民黨主席朱立倫也感謝美國國會議員長期以來對中華民國、對台灣的支持。對媒體詢問，是否擔心會激怒中國大陸，朱立倫說，任何能提升台美實質關係，維護區域安全的做法，國民黨都歡迎。

中國外交部發言人毛寧則表示堅決反對，並稱已向美方提出嚴正交涉，將視法案的進展和最終結果採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

毛寧強調，法案如果繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。中方強烈敦促落實美國領導人作出的不支持台獨承諾，停止打「台灣牌」，停止推進審議有關法案。

中國大陸涉台學者包承柯表示，這部法案很多條文都涉及台灣「政治地位」的問題，並不是只做一、兩條的微調就能緩解，如果不能懸崖勒馬，法案生效對台海的影響將比裴洛西訪台更嚴重。