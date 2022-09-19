拜登：若台灣遭到入侵美軍將保衛台灣 白宮發言人：美國的台灣政策沒有改變

美國/台灣/中國

美國總統拜登（Joe Biden）9月15日接受了美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名訪談節目《60分鐘》的專訪。這一涉及美國內政外交多方面問題的專訪在周日播出。當回答相關提問時，拜登在採訪中再次表示，如若台灣受到攻擊，美國將保衛台灣。不過，一位白宮官員在採訪結束後強調，美國的台灣政策沒有改變。

廣告 繼續瀏覽後續

採訪拜登的CBS新聞主播佩利(Scott Pelly)在節目中問道：“對於你對台灣的承諾，中國國家主席習應該知道什麼？”

拜登說：“我們同意我們很久之前簽署的內容。有一個中國政策，而台灣對他們的獨立作出自己的判斷。我們不是在移動，我們不是在鼓勵他們獨立。我們不是......那......那是他們的決定。”

佩利問：“但美軍（U.S. Forces）會不會保衛該島？”

拜登說：“是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊。”

佩利問：“因此，與烏克蘭不同，明確地說，（總統）先生，美軍，美國男女們會在中國入侵的情況下保衛台灣？”

拜登說：“是的”。

據CBS報導，一位白宮官員在採訪結束後強調，美國的台灣政策沒有改變。從官方來說，美方對美軍是否會保衛台灣保持“戰略模糊”，1979年《台灣關係法》規定，“美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力”。

在被路透社要求發表評論時，白宮的一名發言人表示，美國對台灣的政策沒有改變。“總統以前就說過這個，包括今年早些時候在東京。他當時也明確表示，我們的台灣政策沒有改變。這仍然是事實，”該發言人說。