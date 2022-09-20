京官：香港可因勢調整防疫措施

香港/新冠病毒

中國之下的香港特區，被視為因為要與中國接軌而窒礙與國際聯通，但中國國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權表示，港府因勢調整防疫措施，是無可厚非；不過，他不同意用「移民潮」來形容港人外移的事實。

廣告 繼續瀏覽後續

中共宣傳部今(20日)早在北京舉行十八大系列記者會之「一國兩制」實踐發布會，港澳辦副主任黃柳權回應提問時，否認實施《港區國安法》令香港變得越來越內地化(即記者提問說的「大陸化」)，影響香港作為國際金融中心的地位，他認為，內地化之說「是危言聳聽，也是帶有政治偏見的」。他重申，國安法令香港法治秩序得到恢復，營商環境得到改善。

至於疫情令香港因為要與中國接軌而影響與世界聯繫，黃柳權的調子較為溫和，指疫情已影響和改變包括香港在內的全球聯繫方式，而他亦注意到，新一屆港府上任以來已多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，港府亦根據疫情變化和香港的實際情況，「因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

另外，他亦不同意香港出現「移民潮」的說法。面對記者引述港府數字指過去一年有11萬名居民離港，人口下降1.6%，黃柳權重複香港統計處數據後指，香港人口減少的原因是「多方面的，看不出人口減少是因為移民潮導致」。他又重申港府發言人的解釋，指港府沒有港人移居外地的直接統計數字，而香港的人口流動性一直很高。據此，他認為，「香港現在出現了『移民潮』的形容並不是很恰當。」他又說，港府已表明，將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動，以香港的優勢，他相信，香港一定會吸引更多的人才。

香港人才外移已引起不少學者關注，例如英國為三百多萬名持有英國國民(海外)(BNO)身分人士提供的「5+1」簽證計畫，自去年 1 月 31 日實施至今年 6 月底，已經收到14萬個申請，同期批出13.3萬份申請。若計及加拿大、台灣和澳洲等地，人數將會更多。另根據稅務局6月數據，該局發出2021/22年度報稅表較前年少了30萬份，但局長譚大鵬說，納稅人離開香港超過一個月，僱主便須通知稅局，要求納稅人清稅，但納稅人毋須交代原因，故發出的報稅表減少是否因為移民，則「無法確認」。