國際馬拉松有望明年2月在港舉行 漸多國際活動棄港他去惹港府救急

香港/體育

受未有復常路線圖影響，不少國際活動已因本地的嚴厲防疫措施，選擇離香港而去，繼國際龍舟賽和一項馬拉松賽之後，有報道指，皇家加勒比郵輪在申請一個月後仍未獲港府明確答覆，或放棄在香港重新推出公海游。面對香港漸失國際地位，港府努力挽救，曾表示取消舉辦本年度國際馬拉松賽事的組織回心轉意，公佈於明年2月12日舉辦賽事，而不是像國際龍舟賽般遷往區內其他地區作賽。

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自1997年香港回歸起即已舉辦、曾於2020年因為疫情而停賽一年的「渣打香港馬拉松」，是香港最大型的公路長跑比賽，每年均有數以萬計人士參加，但主辦的香港業餘田徑總會（田總）上周五(16日)公布，取消原訂於11月20日舉行的「渣馬」，原因是港府遲遲未批准活動舉行，餘下兩個月不足作準備。有人更表示，不如改為報已如常作賽的新加坡渣馬。

體育事務專員楊德強對田總取消渣馬錶示不解，指田總已願意按當局對疫情的分析而把參加人數由原先的3.3萬減至2.5萬，並分成更多組別作賽，又曾打聽終點站維園的2月檔期，不明白田總為何不等待港府審批，但會繼續溝通。

不過，其實田總已就決定是否舉行的日期推遲兩次，而上周五是該會推遲的決定日期。據了解，當局對田總的起步方案有顧慮，認為會導致太多跑手聚集。

及至今(20日)早，行政長官李家超發話，指香港馬拉松在港府答覆前決定取消感到失望，強調政府積極支持大型體育活動和會議在香港舉辦，體育專員楊德強正與大會商討，希望馬拉松有新的舉辦日期。

到了中午，田總宣布，在港府全力支持下，積極計畫於明年2月12日舉行第25屆香港馬拉松。不過，公布未有透露參賽人數，只表示賽事詳情將儘快公布。翻查紀錄，2019年的渣馬有7.4萬人參加；2020年因疫情停辦；去年復辦時，參加人數降至1.85萬。另一方面，已復常的新加坡，當地的的渣打馬拉松將於12月舉行，可供5萬人參與。

國際龍舟賽移師泰國公海游不復常將失郵輪母港地位

不過，同於近日公布取消的世界龍舟錦標賽，則已決定移師泰國。該項國際賽事原定去年在香港舉行，但因疫情延至明年8月，然而嚴格的防疫措施令人卻步，國際龍舟聯合會在上周六(17日)的特別會員大會上，以大比數通過，將2023年世錦賽改在泰國舉辦。

協辦的中國香港龍舟總會對此決定感到遺憾，主席鍾志樂指出，會員對運動員來港是否需要死循環管理和檢測等仍有疑慮，而泰國政府願意配合，令香港失落舉辦機會。但他補充，仍會努力爭取舉辦其他國際賽事，包括爭取申辦2027年龍舟世錦賽。

另外，被港府於年初疫情嚴峻時煞停的公海游，皇家加勒比國際郵輪公司上月中已申請把郵輪送回香港，但一個月後仍未獲港府明確答覆，英文《南華早報》引述消息人士報道，由於時間太長，游輪公司或放棄在香港重新推出公海游，暫無計畫把已調往新加坡泊岸的海洋光譜號調回香港，並期望港府儘快調整防疫政策。

郵輪及旅行社代表上月中已與醫務衛生局官員開會，交代郵輪內的防疫措施，並要求容許復辦公海游及取消郵輪熔斷機制，業界形容，港府當時反應正面，但遲遲未批准。

旅遊業議會主席徐王美倫今早在電台節目指出，郵輪公司仍有興趣在港重推公海游，但調配郵輪來港需時最少三個月，憂慮因防疫措施以致競爭力較弱的香港郵輪業，會因復常時間長而長遠失去郵輪母港或國際樞紐地位，促請港府儘快放寬防疫，並向郵輪公司推出鼓勵性的優惠，包括只收取低價的郵輪碼頭停泊費等，否則難以吸引郵輪公司將香港納入行程以內。

皇家加勒比有67艘郵輪，分布在世界各地營運，旗下的海洋光譜號則由香港出發，但今年1月，船上出現9名密切接觸者，被衛生署要求提早回程，但船上3700名旅客及船員經檢測後，全屬陰性。皇家加勒比其後宣布，鑒於港府持續延長郵輪停運措施，取消海洋光譜號於香港該季度的餘下航程，並將船隻調往新加坡。