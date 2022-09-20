港大專家促儘早復常 特首稱將儘快公布調整抵港檢疫安排

香港/經濟

在中國堅持「清零」政策、香港防疫政策與國際看齊不易之際，以身兼港府專家顧問袁國勇為首的四名香港大學學者聯署發文，指香港已建立起防重症免疫屏障，再出現年初般爆發的機率甚微，建議社會儘快復常，稱香港可實施較豁免入境人士入住檢疫酒店的「0+7」方案更進取的防疫措施。行政長官李家超回應稱，港府會盡量「聯通世界」，現正積極研究調整抵港人士檢疫安排，會儘快決定及公布，以恢復社會及經濟活動，保持香港競爭力。

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香港武漢肺炎疫情近日有從逾萬宗高峰迴落跡象，昨(19日)公布的最新單日新增感染個案為6260宗，是近一個月以來最低的單日感染數字。染疫以本地感染為主，境外輸入只有174宗，佔總數2.8%。另外，染疫而入院的人數亦逐漸減少，同日有233人入院，較過去一周（9月13日至19日）平均每日有308名染疫者入院為低，令留院人數維持在二、三千之間。

香港大學四名學者，包括微生物學系講座教授袁國勇、生物化學系教授金冬雁、微生物學系名譽助理教授龍振邦及臨床副教授陳福和昨在網媒發表題為《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》的文章，指第五波疫情由去年底至本月中為止，粗病死率為0.59%；若以6月為第六波疫情畫界起計，粗病死率則已降至0.097%。

文章指出，這是因為自第五波疫情後，香港疫苗接種率有所提高，加上自然感染，估計現時超過九成五人口，已可預防病毒引發重症。在「新冠病毒感染已經在本港紮根，並已成為風土病」的事實中，病毒已深入小區，污水檢測及圍封強檢已沒有大意義，應該停止，並將資源用於提高長幼接種率，但全民戴口罩應屬最後撤消措施。

四名學者認為，香港應逐漸開始放寬及復常，抗疫方針應改以保護未接種者、防止公營醫療崩潰及提高接種疫苗為主，故可先讓完成疫苗接種者逐步復常，未接種市民就可以每日做抗原檢測，以便發現感染儘早求醫。

外防方面，學者指出，現時入境旅客個案僅占本地總數約2%，不會對醫療系統造成明顯壓力，香港「絕對有條件」進一步實現以檢測代替隔離之「0+7」方案，甚至更進取方案。

不過，根據建制派傳媒《星島日報》今日引述消息所作報道，港府現時研究的，仍是放寬入境檢疫措施至「0+7」，並取消登機前出示48小時核酸檢測結果。據該報了解，部門研究的是上述措施的後續安排，當中，方案一是「檢測待行」，即要求入境人士抵達機場後進行核酸檢測，直至有檢測結果方可離開機場，以阻止輸入個案流入社區；另一個方案是「檢測放行」，即入境者在機場進行核酸檢測後便直接放行，回到住處，不需在機場等候檢測結果，但這可能增加輸入個案風險。

特首李家超今早出席會議前不願透露會否取消抵港人士登機前的檢測要求等具體措施和是否有復常路線圖，只表示，各部門正積極研究調整入境人士的檢疫安排，會儘快決定及公布。他強調，明白在控制疫情之餘，亦要恢復社會及經濟活動，保持競爭力，港府會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便，但要確保政策的一致性，避免混亂和走回頭路。