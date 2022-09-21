悼英女皇奏《榮光歸香港》被指煽動 港警拘一男

香港/政治

被警方以煽動意圖罪拘捕的男子(黃圈者)，吹奏口琴時，獲領館前的市民以手機亮燈和叫口號回應。

香港警方周一晚拘捕一名在悼念英女皇集會時吹奏反修例樂曲《願榮光歸香港》的男子，指他涉嫌作出具煽動意圖的行為，男子經通宵扣留調查後於昨(20日)晚獲得保釋出外候查，須於11月下旬向警方報到。這是港人連日悼念英女皇活動中惟一的拘捕行動，但卻是聯合國人權事務委員會敦促港府停止以煽動罪壓制異見之聲後第五名被警方以煽動罪名拘捕的人士。

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英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世後，港人連日前往英國駐港總領事館弔唁及致祭，當中有超過一萬三千人進入領事館內簽署弔唁冊，而致祭的鮮花則在館外排了五、六層，有人甚至把花和紀念冊以透明膠布捆在石柱上。而在英國周一舉行國葬期間，更有人自發在領事館外舉行悼念集會，高峰時有超過二百人在場遙悼。

根據網上片段可見，期間有一名男子在總領館對面的行人路上以口琴吹奏英國國歌及反修例運動樂曲《願榮光歸香港》，而在總領館外的港人則高舉亮了燈的手機和高喊「God Save the Queen」（天佑女皇）、「香港人，加油」作回應，場面平和，但該名男子其後被警員帶走。

另外，亦有警員以水淋熄放在欄桿上的悼念蠟燭，並要求在總領館外的悼念人群散去，被職員以該處為總領館範圍而阻止，有看似較高級的女性警務人員上前表示，因為防疫，香港有限聚令。但領館職員表示，過去多日未有出現問題，對警員行為表示「驚訝」。

港警1.5年以煽動罪拘控34人 聯合國專家稱打壓異見籲廢除

警方及後證實，周一晚9時半在總領館附近拘捕一名43歲姓彭本地男子，指他涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第九條，正被扣留調查。根據法例，一旦罪名成立，初犯者可被判處最高刑罰為入獄兩年；再犯者可被判處三年監禁。

社會學者鍾劍華批評警方濫權，認為這反映警方的野蠻管治。他指出，自反修例運動後，警方心知違反紀律亦不會有後果，容易有棹便盡用、濫用。

與「光復香港 時代革命」口號不同，《願榮光歸香港》並未被法庭安定為分裂或觸犯國安元素，而這次亦是警方首次單憑吹奏樂曲便以煽動罪作出拘捕。今年4月，一名68歲老翁在新界東涌巴士總站人行道上以二胡演奏《願榮光歸香港》，但警方當時並未以煽動罪作出拘捕，而是以「沒有許可證而奏玩樂器」罪作出票控，被告否認控罪，下月裁決。

煽動罪已有超過半世紀未被使用，但在反修例運動後，警方於2021年初起再次以這條廣泛被視為不民主的殖民地法例拘捕或檢控市民，本台根據公開資料統

計，警方在一年半之間已用此煽動罪拘控34人，當中，5人是在聯合國人權事務委員會作出呼籲後被拘捕。

聯合國人權事務委員會審議香港落實《公民權利和政治權利國際公約》後，於7月下旬發表結論性意見(concluding observations)，促請港府廢除《港區國安法》和刑事條例中的煽動罪，期間停止以此壓制批評之聲和異見。不過，人權委員會的結論性意見不具法律效力，而港府事後亦以大篇幅文章反駁報告。