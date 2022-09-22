IATA：中國防疫政策影響航空業復蘇 「清零」致香港失樞紐地位

香港航空業

國際航空運輸協會總幹事沃爾什(Willie Walsh)表示，若中國明年繼續實施嚴格入境限制，將拖慢全球航空業復蘇；事實上，中國的「清零」政策已經令香港失去其國際航空樞紐地位。

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武漢肺炎爆發前，香港機場客運量冠絕全球，但現在已跌出十大，根據分析機構Sobie Aviation的航空客運量數據，香港今年第二季只有59.1萬人次，僅及亞洲區首位的新加坡樟宜機場同期客運量的8%；印度德里機場和泰國曼谷機場並列第二，客運量320萬人次；其餘依次是韓國首爾、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉、印度孟買、孟加拉國達喀爾、澳洲悉尼及日本東京，客運量由290萬至180萬人次不等。

另據香港國際機場較新數據，香港7月有40.1萬人次的客運量，8月中把強制入住檢疫酒店的隔離日數減至3天後，當月的客運量升至47.9萬，意味連9月在內的第三季客運量，可能會超過140萬人次，其客運量與第二季第十名的機場仍有距離。

由全球近三百家航空公司組成、業務佔總運輸量83%的國際航空運輸協會（IATA）昨(21日)在多哈舉行疫情爆發後首個實體會議，路透社報道，該會總幹事沃爾什在會上再次談及香港，指中國政府的「動態清零」政策已摧毀(devastated)香港，令香港失去其航空樞紐地位，若要重執牛耳，亦須艱苦奮鬥，因為其他樞紐已搶佔先機。

他把香港苦況歸咎於政府政策，而非病毒。他又說，政策亦重創當地業界旗艦國泰航空公司，指國泰已大不如前。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國同意，香港航空業復蘇將較其他地方慢，稱若港府處理疫情的政策搖擺不定，難以給予包括機師在內的外來人才信心，但未至於因為具經驗機師流失而令航空業復常存在暗涌。

另外，根據航空業界在多哈會議上披露的數據，北半球的航空需求在夏季攀升，幅度較預期大，但復蘇幅度參差。沃爾什指出，早前有人預料，中國會在今年放寬防疫措施，但中國繼續實施邊境管制，若明年有關情況持續，整個行業都會受害，業界復蘇力度明顯會受影響。

為與中國的防疫「清零」政策看齊，香港是全球少數仍實行嚴格限制的地方，入境人士須接受三天檢疫酒店和四天醫學觀察的「3+4」政策，現正考慮將之放寬至「0+7」，即毋須入住檢疫酒店，但須在入境7天內，每天進行檢測，期間不能進入食肆、酒吧等需要疫苗通行證處所。特首李家超周二拒絕透露詳情，但強調與國際聯通的重要性，未有再提中國通關；同日，北京的國務院港澳辦副主任黃柳權稱，香港是國際城市，按實際需要放寬防疫措施，無可厚非，外界毋須過度解讀。有關言論被解讀為香港放寬防疫措施與國際接軌開綠燈。